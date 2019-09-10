中秋何處烤肉去？桃市開放這3處公園

2019-09-10 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



大溪區大溪河濱公園圓形表演廣場在中秋連假晚上開放民眾烤肉。圖／桃園市養護工程處提供 分享 facebook 一家烤肉萬家香，每逢中秋佳節，家家戶戶在戶外烤肉幾乎已成節慶活動之一，桃園市政府宣布，今年中秋3天連假的傍晚5點到晚上9點，開放桃園區向陽公園籃球場旁紅磚廣場、大溪區大溪河濱公園圓形表演廣場烤肉，虎頭山公園59個烤肉爐位則採現場登記，其他未開放區域及公園則不得擅自生火烤肉、野炊及夜宿等，違者將開罰500元到5000元不等罰鍰。

至於大園區軍史公園兒童遊戲區旁柏油鋪面往年逢中秋也有開放烤肉，但今年並無開放，市府指出，就是因民眾違規行為頻傳才取消，當地里長也抱怨，現在還沒到中秋節，公園就已經出現違規烤肉遺留的大量垃圾，令人無奈，希望民眾都能有公德心，共同維護公園環境。

市府養護工程處指出，9月13至15日晚上5點至9點將開放桃園區向陽公園籃球場旁紅磚廣場、大溪區大溪河濱公園圓形表演廣場，以及桃園市立虎頭山公園59個烤肉爐位採現場登記，該處烤肉區分為每天上午8點半至中午12點半、下午1點至5點2個時段登記。

市府養工處主秘邱建豪說，3處公園僅開放硬鋪面範圍，請大家切勿使用草坪區域烤肉，也禁止將烤肉爐或炭火直接置於鋪面上，以免毀損公園設施，也請大家離開時，務必將炭火澆熄、清理環境，並將廢棄物丟入指定區域，養工處也將派維護廠商到場巡查，維護整潔。