桃園聖保祿醫院要蓋新大樓 地方要求減少環境衝擊

2019-09-10 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市聖保祿醫院經過多年規畫，取得新建醫療大樓建築執照，不過地方上對未來新建醫區量體大，是否影響交通和生活品質有疑慮。市議員萬美玲表示，昨天邀集市府交通、衛生、都發局等單位，和醫院周邊8位里長、前市代會主席游財登等人與醫院溝通，希望新的醫院建築不只帶來高水準醫療服務，環境也能跟著提升而不是加重地方發展成本，甚至衝擊區域生活品質。

萬美玲指出，聖合祿是桃園後火車站大樹林地區最重要的醫療中心，新的醫院建築在聖保祿現址東側建新街與金門二街口，預計興建地下5層、地上11層大樓，急診和一般病床約174床。

萬美玲說，聖保祿擴充醫院量體有助於提升醫療服務品質，尤其是後站的民眾不用往林口長庚或其他大醫院看診，雖然新建的醫院大樓在建新街的拓寬路段旁，但是金門二街是不到8公尺寬的道路，醫院每天進出人車多，如果出入口和車輛動線沒規畫好、停車位不足，勢必衝擊周邊交通和環境，她邀集市政府相關單位與醫院溝通，就未來整體建築物與公共空間的規畫、周邊停車，及新大樓完成後看診人數及床位增加影響周邊環境程度等問題交換意見。

出席的里長指出，新的醫院大樓規畫綠地為公園，希望公園下能蓋停車場充分利用，因為看診時間附近停車需求大，醫院既有停車場難負荷，趁蓋大樓開闢公園的時候一併增列停車場，紓解停車問題。萬美玲認為聖保祿可以自己經營停車場，如果需要市府協助，她可以幫忙協調。