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重考12年拚牙醫！她曬十分之一參考書自嘲：可開圖書館

從玩具到遊戲屋 屈尺國小師生零到有的創客精神

天下評比竹市經濟、文教第二 總體競爭力全國第四

2019-09-10 15:30聯合報 記者王駿杰╱即時報導

《天下雜誌》今天公布2019幸福城市大調查與縣市首長施政分數排名，縣市競爭力總排名，新竹市為全國第四，而「經濟力」、「環境力」、「施政力」、「文教力」、「社福力」五項城市指標中，竹市的經濟力、文教力皆獲全國第二、非六都第一肯定，僅次於首都台北市；縣市首長滿意度部分，市長林智堅也由去年第八名進步至第六名，林智堅說，媒體民調是市府團隊施政的重要參考，但市政工作永遠沒有最好的一刻，未來會以如履薄冰的心情穩健拚市政。

《天下雜誌》針對幸福城市大調查，以經濟、環境、施政、文教、社福五大面向透過共73項主、客觀參考指標做出各項評比；首長施政分數則是透過民調滿意度、專家評比綜合結果。

林智堅的施政分數由去年第八名進步至第六。在經濟力14項細項指標中，竹市在人均營利事業銷售額、每戶可支配所得、每人消費支出等項目名列前茅；文教力13項細項指標中，竹市在高等教育比率、公共圖書館每人借閱量、中輟生總復學率上表現優異。

林智堅說，每次的媒體民調都是市府施政的重要參考，感謝市民看見團隊的努力，他仍會與各業務單位一同檢討各項指標，了解哪些面向還不夠好、需要修正調整。竹市擁有堅強的經濟力，創稅額非六都第一、人均稅額全國第二、每人年均支配所得更是全國第一，他深知竹市的幸福感與竹科脫不了關係，「唯有提供更多就業機會與穩定收入，才能讓市民安居樂業」。

林智堅說，為加速竹市經濟成長，他積極奔走招商，上任以來已推動竹科X產業園區計劃為「拚經濟」主軸，今年全球第一大手機晶片公司美國高通投資竹市，全球頂尖半導體設備商荷商ASML的台灣總部也於去年進軍竹科X。

另外，竹市的文教力也獲《天下》評比全國第二，林智堅說，市府投入超過37億元推動新校園運動，新設2校，並改善27棟老舊校舍，另也投入3年4.5億元為竹市公立國中小「班班裝冷氣」，同時投入8億新建「總圖書館」，將成為竹市文化新地標，軟體方面，也有每年度仲夏藝文季、兒童藝術節、竹塹國樂節等重點藝文活動，全方位提升竹市的教育、藝文環境。

行政處長白舒樺指出，相較直轄市如新北市、台北市預算規模1600億以上，新竹市年度歲出預算規模約200億，「以小博大」透過教育、經濟、交通等各項建設完善竹市生活環境與品質。

《天下雜誌》今天公布2019幸福城市大調查與縣市首長施政分數排名，縣市首長滿意度...
《天下雜誌》今天公布2019幸福城市大調查與縣市首長施政分數排名，縣市首長滿意度部分，市長林智堅（中）由去年第八名進步至第六名。圖／市府提供
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林智堅
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