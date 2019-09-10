竹市「HBL搖籃」舊社國小籃球場啟用

2019-09-10 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市舊社國小籃球隊獲得新竹市中小學籃球聯賽13連霸，但籃球場已近19年沒有更新，市府補助230萬元解決籃球場積水與表層龜裂問題，今天啟用。圖／市府提供 分享 facebook 新竹市舊社國小籃球隊已獲得新竹市中小學籃球聯賽13連霸，並培育多位優秀籃球選手進軍HBL、UBA，為竹市基層籃球培訓重鎮，為讓舊社的孩子更安全、好用的球場，發展體育專才，市府補助230萬元解決籃球場積水與表層龜裂問題，今天啟用，市長林智堅也化身「一日籃球教練」，陪伴多位籃球隊校友、現任隊員練球。

林智堅表示，運動與閱讀更是他最重視的兩大核心，他知道舊社國小的孩子熱愛籃球，且在校長莊傑志校長的帶領下，籃球隊成績優異，16年來有13年奪下新竹巿中小學籃球聯賽國小組冠軍，是籃球國手的搖籃，不少優秀校友包含簡廷兆、黃筑琳等多位HBL、UBA新銳球員，都前來賀喜母校。

舊社國小現有47個班級，學生人數不斷增加中，而該球場正是學生們最常使用的戶外運動空間，近19年沒有大規模的翻修，市府投入230萬，重整籃球場鋪面，新球場變得更平整，且為標準場地規格。「這是20周年最好的禮物。」莊傑志表示，今年正好是舊社國小20周年校慶，感謝市長贈送最棒的20周年開學禮物，這座籃球場是學生下課的最愛，整修完畢後能培育更多傑出的籃球人才。