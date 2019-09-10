隆恩圳變乾淨！投入1.4億元 東勢大排水質淨化完工

2019-09-10 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



林智堅進入東勢大排水質淨化觀察廊道並比較水質。記者王駿杰／攝影 分享 facebook 為改善隆恩圳兩岸居民生活品質，新竹市府獲環保署支持，投入1.4億元經費推動隆恩圳水質淨化三部曲，今天上午舉行「東勢大排水質淨化工程」竣工典禮，市長林智堅現場視訊連線至隆恩圳下游觀察水質，發現經礫間工法過濾後的水質明顯澄澈。

市府工務處指出，該工程採行礫間接觸曝氧氣化式，汙染物去汙率可達75%，並設置地下觀察廊道，兼具教育功能。若走入「東勢大排水質淨化觀察廊道」，可藉由大型玻璃窗觀看礫間工法與下水道水質，整個廊道就像一個小型教室，依礫間接觸曝氣工程分為不同進程，並以詳細圖文看板說明工程的應用方式，民眾不只能清楚看到水質淨化的過程，未來也將成為親子教育的最佳場所。

林智堅今天走進彷彿小型自然教室的東勢大排水質淨化觀察廊道，裡面有多面大型玻璃窗可觀察礫間工法和水質，他說，該工程共投入1.4億元經費，是竹市有史以來最大規模的水質改善工程，完工後除提升當地居民生活品質，也將成為具教育意義的親水親綠空間。

現場則由工務處連線至守在隆恩圳的市府人員，實際撈起一杯水，可見水質清澈，無懸浮物、無雜質、且無異味，乾淨到讓在場眾人笑稱「可直接喝下去」，也見證了隆恩圳水質淨化三部曲的成果。