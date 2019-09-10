隆恩圳變乾淨！投入1.4億元 東勢大排水質淨化完工
為改善隆恩圳兩岸居民生活品質，新竹市府獲環保署支持，投入1.4億元經費推動隆恩圳水質淨化三部曲，今天上午舉行「東勢大排水質淨化工程」竣工典禮，市長林智堅現場視訊連線至隆恩圳下游觀察水質，發現經礫間工法過濾後的水質明顯澄澈。
市府工務處指出，該工程採行礫間接觸曝氧氣化式，汙染物去汙率可達75%，並設置地下觀察廊道，兼具教育功能。若走入「東勢大排水質淨化觀察廊道」，可藉由大型玻璃窗觀看礫間工法與下水道水質，整個廊道就像一個小型教室，依礫間接觸曝氣工程分為不同進程，並以詳細圖文看板說明工程的應用方式，民眾不只能清楚看到水質淨化的過程，未來也將成為親子教育的最佳場所。
林智堅今天走進彷彿小型自然教室的東勢大排水質淨化觀察廊道，裡面有多面大型玻璃窗可觀察礫間工法和水質，他說，該工程共投入1.4億元經費，是竹市有史以來最大規模的水質改善工程，完工後除提升當地居民生活品質，也將成為具教育意義的親水親綠空間。
現場則由工務處連線至守在隆恩圳的市府人員，實際撈起一杯水，可見水質清澈，無懸浮物、無雜質、且無異味，乾淨到讓在場眾人笑稱「可直接喝下去」，也見證了隆恩圳水質淨化三部曲的成果。
林智堅說，隆恩圳是重要灌溉和民生用水渠道，近年隨著都市發展，上游東勢大排中段匯集大量生活汙水及事業廢水，導致水質受到汙染而劣化，影響中下游居民環境品質。因此，市府啟動水質淨化三部曲，首部曲於106年10月完成灌排分離工程，二部曲隆恩圳汙水截流工程也於今年6月完工，三部曲東勢大排水質淨化工程則於昨天竣工，成功達到改善水質及汙染削減目的。
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