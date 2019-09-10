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桃園中大國民運動中心 結合生醫智能科技

2019-09-10 13:45聯合報 記者高宇震╱即時報導

由市府補助8000萬元，中央大學負責興建的「中大國民運動中心」今日動工。圖／新聞...
由市府補助8000萬元，中央大學負責興建的「中大國民運動中心」今日動工。圖／新聞處提供
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桃園市府與中央大學合作，由市府補助8千萬元，中央大學負責興建的「中大國民運動中心」今日動工，是全國首創以地方政府與大學合作模式，也是市府規畫的第十一座國民運動中心，預計明年9月完工。

桃園市長鄭文燦表示，市府也將以中大國民運動中心為示範，結合中央大學現有的運動設施及生醫智能科技，營造「科技Ｘ運動」的健康校園，讓大學教職員、學生及附近居民擁有更好的運動場所。

館內設有SPA水療設備、桌球教室、重訓室等設施，除了結合中大現有的運動場館，未來將推出桃園市民卡相關優惠，及提供市內各級學校教學、運動代表隊訓練場地，培植更多運動菁英人才。

鄭文燦說，本年度全國運動會將於10月19日至24日舉行，是桃園於民國88年舉辦首屆全運會後，睽違20年再次舉辦，共34項競賽種類，在45個場館舉辦，所有賽事皆可免費入場。感謝中大協助舉辦，提供室內排球、橄欖球、硬式網球競賽場地。

鄭文燦提及，市府續推動5大體育園區、11座國民運動中心、26座天幕籃球場、6座棒壘球場、3座足球場及5座網球場興建計畫，自去年起陸續啟用桃園國民運動中心、南平運動中心、中壢國民運動中心、平鎮國民運動中心4座國民運動中心，而蘆竹國民運動中心即將於9月底完工，大溪國小多功能運動中心也將於年底啟用。明年將增加八德國民運動中心、中大國民運動中心。

由市府補助8000萬元，中央大學負責興建的「中大國民運動中心」今日動工。圖／新聞...
由市府補助8000萬元，中央大學負責興建的「中大國民運動中心」今日動工。圖／新聞處提供
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鄭文燦中央大學
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