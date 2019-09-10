中壢街頭藝人嘉年華揭幕 世界溜溜球冠軍炫技奪目

2019-09-10 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



「燃燒吧!街藝街頭藝人嘉年華」今日上午在中壢區公所一樓中庭揭幕，市府首次在中壢舉辦街頭藝人嘉年華，廣邀街頭藝人報名競賽。本次活動分為純音樂組和綜合表演組，總獎金高達28萬元，揭幕式還請來了世界溜溜球大賽地球自轉項目冠軍楊元慶示範表演，表演地球自轉、幽浮大戰等技法，吸引眾人目光。

楊元慶說，8歲開始接觸溜溜球，到了高中時父母開始反對這個嗜好，也是在那年自己透過看影精進技巧，拿到台灣溜溜球冠軍，卻被朋友取笑認為溜溜球不能當飯吃。今年28歲，當了11年街頭藝人 喜歡在街上跟民眾分享玩溜溜球的喜悅，因為過去在房間裡自己玩時都沒有人為給予鼓勵。

桃園市長鄭文燦表示，活動分為純音樂組和綜合表演組，經過專業評審初選評比，選出25組進入決賽。決賽當天還邀請五組國際級的街藝達人示範表演，分別是世界溜溜球大賽地球自轉項目冠軍楊元慶、特技舞團TB ALL Star、街頭先驅匯川劇場、亞洲第一火舞團即將成真火舞團及世界知名的水晶球達人胡啟志。

此外，活動現場也規劃了闖關遊戲、大型親子氣墊遊戲、文創和美食攤位，決賽除了由專家評比，也會邀請民眾參與投票，讓市民透過近距離的接觸互動，感受街頭藝術的多元樣貌。

活動以「燃燒吧!街藝」為主軸，對桃園表演藝術類的街頭藝人廣發武林帖，希望藉此發掘桃園優秀街頭藝術家，也讓市民朋友能更近距離感受桃園在地表演藝術的能量。