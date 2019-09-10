親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

天下雜誌調查縣市長滿意度 韓國瑜墊底、潘孟安第一

川普新印太策略：自由聯繫邦將「強勢回歸」國際舞台？

中壢街頭藝人嘉年華揭幕 世界溜溜球冠軍炫技奪目

2019-09-10 12:29聯合報 記者高宇震╱即時報導

「燃燒吧!街藝街頭藝人嘉年華」今日上午在中壢區公所一樓中庭揭幕，市府首次在中壢舉辦街頭藝人嘉年華，廣邀街頭藝人報名競賽。本次活動分為純音樂組和綜合表演組，總獎金高達28萬元，揭幕式還請來了世界溜溜球大賽地球自轉項目冠軍楊元慶示範表演，表演地球自轉、幽浮大戰等技法，吸引眾人目光。

楊元慶說，8歲開始接觸溜溜球，到了高中時父母開始反對這個嗜好，也是在那年自己透過看影精進技巧，拿到台灣溜溜球冠軍，卻被朋友取笑認為溜溜球不能當飯吃。今年28歲，當了11年街頭藝人 喜歡在街上跟民眾分享玩溜溜球的喜悅，因為過去在房間裡自己玩時都沒有人為給予鼓勵。

桃園市長鄭文燦表示，活動分為純音樂組和綜合表演組，經過專業評審初選評比，選出25組進入決賽。決賽當天還邀請五組國際級的街藝達人示範表演，分別是世界溜溜球大賽地球自轉項目冠軍楊元慶、特技舞團TB ALL Star、街頭先驅匯川劇場、亞洲第一火舞團即將成真火舞團及世界知名的水晶球達人胡啟志。

此外，活動現場也規劃了闖關遊戲、大型親子氣墊遊戲、文創和美食攤位，決賽除了由專家評比，也會邀請民眾參與投票，讓市民透過近距離的接觸互動，感受街頭藝術的多元樣貌。

活動以「燃燒吧!街藝」為主軸，對桃園表演藝術類的街頭藝人廣發武林帖，希望藉此發掘桃園優秀街頭藝術家，也讓市民朋友能更近距離感受桃園在地表演藝術的能量。

今年中壢首次舉辦街頭藝人嘉年華，活動於9月21號下午2點到6點在中壢中正公園舉行，詳情請上「燃燒吧!街藝-中壢街頭藝人活動」官網查詢。

「燃燒吧!街藝街頭藝人嘉年華」今日上午在中壢區公所一樓中庭揭幕。記者高宇震／攝影
「燃燒吧!街藝街頭藝人嘉年華」今日上午在中壢區公所一樓中庭揭幕。記者高宇震／攝影
分享
揭幕式請來了世界溜溜球大賽地球自轉項目冠軍楊元慶示範表演。記者高宇震／攝影
揭幕式請來了世界溜溜球大賽地球自轉項目冠軍楊元慶示範表演。記者高宇震／攝影
分享
揭幕式請來了世界溜溜球大賽地球自轉項目冠軍楊元慶示範表演。記者高宇震／攝影
揭幕式請來了世界溜溜球大賽地球自轉項目冠軍楊元慶示範表演。記者高宇震／攝影
分享
揭幕式請來了世界溜溜球大賽地球自轉項目冠軍楊元慶示範表演。記者高宇震／攝影
揭幕式請來了世界溜溜球大賽地球自轉項目冠軍楊元慶示範表演。記者高宇震／攝影
分享

街頭藝人舞團
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

大溪中正公園樹木染褐根病4棵不治3棵病危 搶救防擴散

2019-09-10 11:58

搖向夢想的海岸線 身障手搖自行車活動成果嘉年華會

2019-09-10 11:38

秋節連假13日凌晨起 國一平鎮系統南下匝道封閉1天

2019-09-10 10:29

新竹縣公務車使用偏嚴？竹縣將參考其他縣市來調整

2019-09-10 10:29

化骨水濺腿女移工不治 苗縣竹南青年發起寫卡片傳遞愛

2019-09-10 09:04

社宅招租獨厚教師會？ 鄭文燦澄清

2019-09-09 23:55

稻米達人賽 桃市加碼爭冠

2019-09-09 23:51

1台抵3人 無人植保機高效能

2019-09-09 23:47

千甲空品淨化區 竹科企業認養

2019-09-09 23:44

中央補助 竹縣增設2社福中心

2019-09-09 23:38

苗栗西山工業區3煙囪臭味超標 開罰限期改善

2019-09-09 23:35

全國機器人奧林匹亞總決賽 255隊搶出國比賽門票

2019-09-09 23:09

日本德島阿波舞桃市府加碼秀 與觀眾共舞

2019-09-09 23:01

桃園煉油廠消防演練 他卻看到這問題影響防災能力

2019-09-09 18:42

新竹微笑水岸空品淨化區 首度有竹科廠商認養助環境

2019-09-09 17:21

影／桃園進軍全國稻米達人賽有重賞 金銀牌獎百萬元

2019-09-09 16:33

竹市「一戶一信封」抓賄 加碼1千萬破案獎金

2019-09-09 15:02

韓國瑜再提颱風天出國舊事 鄭文燦：一切按規範

2019-09-09 13:35

苗栗市西山工業區煙囪臭味超標 3支罰70萬元

2019-09-09 13:33

守在地景藝術節 桃園警察這樣做讓人揪甘心

2019-09-09 13:22

大安西濱橋下閒置空間 蔡其昌爭取350萬打造遊憩空間

2019-09-09 12:36

桃園社宅辦公室違規招租？ 鄭文燦：公開招租尊重自主權

2019-09-09 12:33

驚艷！世光教養院全彩繪 腦麻重殘生彷彿走入大自然

2019-09-09 12:33

竹縣獲中央千萬補助 增2處社福中心 明年6月完工

2019-09-09 11:50

日本德島400多年阿波舞桃市府精湛演出 觀眾驚艷

2019-09-09 11:40

9月9部苗醫照服員日 快閃熱舞「小蘋果」感念辛苦

2019-09-09 09:04

社宅做教師會辦公室？ 教團批鄭文燦：犧牲弱勢居住正義

2019-09-09 07:44

新竹公道五路新設測照桿 雙向都可測照取締

2019-09-06 22:04

一甲子的收藏 榮民孟繁興捐出近4千個心愛火柴盒

2019-09-03 14:16

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

廟公床下挖出明代珍寶 雲林多了一座300年古廟

2019-09-10 07:48

艾登的幸運帽現身東京 慈父摸黑到順澤宮為子求帽

2019-09-09 23:22

首位女醫師黃京葦9月起蘭嶼看診 造成居民轟動

2019-09-09 21:26

埔鹽順澤宮帽揚名國際 鐵人冠軍回應「帽子很神秘」

2019-09-10 10:01

南投公設用地大解編 釋出逾118公頃5500地主受惠

2019-09-09 18:34

蔣月惠自拆無障礙設施淚嗆俗辣 檢舉人：心中只有自己

2019-09-09 16:12

豐原三民書局將熄燈 網友：用新台幣下架是件悲傷的事

2019-09-10 07:56

蛋黃酥排隊的才好吃？ 隱藏版在這你吃過嗎

2019-09-09 15:50

北市前交通局長反淡北新道路 新北態度硬了

2019-09-10 09:12

苗栗市西山工業區煙囪臭味超標 3支罰70萬元

2019-09-09 13:33

紐約美女刑警好辣 最好奇台灣警察學柔道

2019-09-09 18:32

農村人力凋零 彰化縣最快10月間將引進外籍移工

2019-09-09 23:26

護士們的物品被丟掉？ 醫院：會議室公共場所禁私人用品

2019-09-09 13:46

順澤宮幸運帽讓他爆紅 挪威選手艾登喊「我真的好愛台灣」

2019-09-10 11:27

化骨水濺腿女移工不治 苗縣竹南青年發起寫卡片傳遞愛

2019-09-10 09:04

台中市調降109年公告地價 中市府：讓人民有感

2019-09-09 15:52

6百張照片打造的建築首獎 池上穀倉讓藝術不再高高在上

2019-09-10 03:14

南投成億元欠款戶 縣長批山坡地政策「兩制」害的

2019-09-09 19:12

員林大道七段雜草叢生 員林公所喊冤：那裡是埔心

2019-09-09 15:02

台灣黑熊入侵南二段山屋 玉管處示警避免人熊衝突

2019-09-10 07:43

影╱「餅哥」捐贈LED肩燈 員警執勤亮晶晶很難看不見

2019-09-09 21:51

為耍帥改裝車與越級駕駛 新店警嚴格取締

2019-09-09 18:44

獨／雲林違規拖吊熱點前三名在這 小心荷包大失血

2019-09-10 12:27

老人愛吃肥肉 嘉縣營養師下鄉發現原來牙口不好

2019-09-09 15:02

大安攜遊記 認識大安濱海樂園環境和生態可報名參加

2019-09-09 15:08

台南市安南區海尾寮遇雨淹大水 陳亭妃：全力爭預算改善

2019-09-09 20:01

人生攜手走過逾半世紀 台東這14對老夫妻讓人稱羨

2019-09-09 15:03

跳脫人名 南市新路名吹在地風

2019-09-09 23:50

雲林鳳山寺385年首航 邀全國廣澤尊王廟大遶境

2019-09-09 19:12

「愛人在哪裡？國家就在哪裡」 他舞出埃及與台灣

2019-09-09 16:43

高雄建置多向違規監測系統 選這3路口取締違規

2019-09-10 10:56

網美中秋節打卡熱點 快來淡海輕軌「登陸月球」

2019-09-10 07:50

韓國瑜再提颱風天出國舊事 鄭文燦：一切按規範

2019-09-09 13:35

桃園煉油廠消防演練 他卻看到這問題影響防災能力

2019-09-09 18:42

王漢志對醫動粗記過2次 暫調回金縣府

2019-09-09 17:03

農會活動喊楊瓊櫻凍蒜 楊和洪慈庸都回應了

2019-09-09 15:50

台南永康部分路段近來大雨就淹水 市府承諾明年解決

2019-09-10 12:09

新北都更再修正8項指標符合2項 即可申請整建

2019-09-09 20:12

偏鄉體育人才養成大不易 長治鄉公所拍板編預算獎助

2019-09-09 18:33

三輪車不再是LKK 現在走時尚風成為創業工具

2019-09-09 23:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top