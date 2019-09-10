大溪中正公園樹木染褐根病4棵不治3棵病危 搶救防擴散

2019-09-10 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市大溪中正公園今年6月有樹木瀕臨枯死，已經移除4棵。圖／桃園市觀旅局提供 分享 facebook 桃園市大溪中正公園今年6月有樹木瀕臨枯死，市政府風景區管理7月處採集6棵狀況比較嚴重的樹木樣本，送至農委會林木疫情鑑定與資訊中心檢驗，確認罹患褐根病，其中1棵樹木是農業局列冊保護的老榕樹，因為救不活又有倒倒塌危及民眾安全虞慮，8月至今先後移除4棵樹木。

風管處上午會同專家診斷中正公園的樹木，盼能救活病危的樹木。圖／桃園市觀旅局提供 分享 facebook 風管處今天請來農委會林業試驗所專家傅春旭，到大溪中正公園診斷另外2棵染病的樹木，同時了解公園還有沒有其他樹木需防治，全力搶救中正公園樹木，傅建議公園目前有兩棵榕樹1棵印度橡膠病況較嚴重，必須投藥治療，因為褐根病會經由根系傳染，要全面做好防治工作可以以採用土壤薰蒸方法，榕樹部分用支架把氣根導入地面加強支撐。

風管處表示，林木疫情鑑定與資訊中心通知其中6棵樹木染褐根病以後，農業局8月已請專家甚查，確認列管老樹無法救治須移除，另外3棵經養護後仍無法救治，有傾倒危及民眾安全之虞，加上8月為颱風季節，風管處於是安排工人移除樹木，其中1棵樹木因大型機具無法進入，直到昨天才進場移除。

大溪中正公園從日據時期設立至今，占地4000多坪，公園有60多種植物，過去也發生樹木染病蟲害，移除後以其他樹種取代，公園的景色變化不大，因為鄰近老街，平日附近住家喜歡來這裡運動、散步聊天，假日遊客也愛到公園休息與觀賞植物。