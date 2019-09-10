搖向夢想的海岸線 身障手搖自行車活動成果嘉年華會

2019-09-10 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



新竹市府今年委託生命勵樂活輔健會辦理「108年身心障礙者手搖自行車活動」，6月底至9月初每週日規劃兼具夢想性、休閒性及運動性的科技手搖自行車療育訓練課程，共15梯次。圖／社會處提供 分享 facebook 新竹市府今年委託生命勵樂活輔健會辦理「108年身心障礙者手搖自行車活動」，6月底至9月初每周日規畫兼具夢想性、休閒性及運動性的科技手搖自行車療育訓練課程，共15梯次，今天上午舉辦成果嘉年華會，生命勵更宣布將帶領18位風城勇士參加「2019花東海灣盃國際自行車挑戰＆菁英賽」及環島觀摩之旅。

今年體驗課程中，最感人的就是「65歲照顧88歲，合計153歲破繭迎風」的故事。65歲的阿蓮（化名）患有小兒麻痺症，獨自照顧88歲關節退化的老媽媽，她想報名手搖自行車活動，卻不忍心外出獨留老媽媽在家，所幸經生命勵的幫忙，讓阿蓮快樂搖車，老媽媽則坐在合適年長者的雙人車上由志工照護，一起探訪美麗的新竹海岸、頭前溪。這一對行動不便、相依為命的母女也認證手搖自行車健康療育的價值。

生命勵樂活輔健會理事長陳奇峯說，今天除了舉辦成果嘉年華會，還有兩堂研討會，由手搖自行車設計師說明車輛當初的設計緣由與過程，也有專業醫師討論身障者使用手搖車訓練後對身心健康的幫助。

陳奇峯指出，身障者經過手搖自行車的定期訓練，以循序漸進的目標施作，對其肺活量、肌耐力、心肺功能都有相當程度的進步。今年15梯次的課程採跨年齡跨障別方式報名，共服務850人次、55個身障家庭，今天成果嘉年華會結束後，新竹共有18位風城勇士要參加由花東縱管處舉辦的「2019花東海灣盃國際自行車挑戰＆菁英賽」。