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新竹縣公務車使用偏嚴？竹縣將參考其他縣市來調整

2019-09-10 10:29聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣前文化局長李猶龍上周到新竹市調查站說明，關於遭檢舉涉嫌將文化局配屬的公務車開回台北住家，引起社會關注。新竹縣長楊文科上午在主管會議中指示，希望縣府行政處參考其他縣市的使用規定，研擬需調整或修改的部分，甚至若各局處首長因有業務的需求，希望能有相關例外的規定。

新竹縣行政處長邱俊良回應，這幾天行政處正了解，除了六都以外，其他縣市對於公務車的使用管理辦法。目前所知，新竹縣公務車使用辦法中，「專用車：專供縣長、副縣長、秘書長使用，縣府各處保留一輛使用的公務轎車，以及專案核准等公務使用的車輛」，這部分規定，新竹縣在定義名稱上和使用範圍偏嚴，且並沒有說明用途，這是比較模糊的地帶。

根據其他縣市的公務車輛調派管理要點，明定專用車除了三長之外，也包含一級主管公務或上下班使用的車輛。

邱俊良說，新竹縣僅寫各處保留公務車，使用的管理規則就不同，應可參考其他縣市，明定一級主管的使用，目前新竹縣府近期會考量並調整，要考慮到保養、安全與財務支出等，會再統一的檢討過。

楊文科說，希望縣府能調整公務車的使用，標準參考其他縣市的部分，免得讓局處首長做事礙手礙腳，能好好的推動政務。

新竹縣長楊文科今天早上在主管會議中指示，希望縣府行政處參考其他縣市的使用規定，研...
新竹縣長楊文科今天早上在主管會議中指示，希望縣府行政處參考其他縣市的使用規定，研擬需調整或修改的部分。記者郭政芬／攝影
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新竹文化局楊文科

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