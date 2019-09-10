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化骨水濺腿女移工不治 苗縣竹南青年發起寫卡片傳遞愛

2019-09-10 09:04聯合報 記者劉星君╱即時報導

苗栗縣在地竹南青年，磨實生活工作室與野生藝術工作室，在9月12日傍晚在竹南火車站...
苗栗縣在地竹南青年，磨實生活工作室與野生藝術工作室，在9月12日傍晚在竹南火車站前舉辦「In memory of Des ・紀念 Deserie 活動」，邀請大家寫一張卡片傳遞愛，跨越文化障礙。圖／磨實生活工作室提供
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今年8月28日，在鼎元光電工作29歲菲律賓籍女移工Deserie在廠內作業時，遭有「蝕骨水、化骨水」之稱的氫氟酸濺到雙腿，緊急處理後送醫不治，Deserie來台將滿3年，歸鄉前發生意外。苗栗縣在地竹南青年，磨實生活工作室與野生藝術工作室，在9月12日傍晚在竹南火車站前舉辦「In memory of Des ・紀念 Deserie 活動」，邀請大家寫一張卡片傳遞愛，跨越文化障礙。

「關心在台灣打拚的移工」磨實生活工作室與野生藝術工作室指出，知道這件悲劇，震驚難過，年輕生命就這樣逝去，自發性在9月12日晚間6點到9點，在竹南火車站前（西站）舉辦紀念活動「期望透過文化活動讓更多人看到、並思考，「如何一起改善惡劣工作環境，讓Deserie的生命不會白白逝去」。

現場將邀大家手繪卡片，寫下想對Deserie 或 移工朋友說的話。活動後會將寫給Deserie的小卡轉交她的家人。寫給移工朋友的小卡會集結成海報，放在網路上及苗縣在地店家展示，歡迎關心的朋友當晚來參與。

「期望透過藝術行動傳達關懷、用文化療癒傷痛」，竹南在地青年們運用設計專長，設計視覺、貼紙，到移工社群、店家宣傳。若當晚活動無法參與，可先到磨實生活工作室的攤車前填寫（早上6點半到14點，竹南鎮延平路77號）。

活動網址：https://www.facebook.com/events/403353743703136/

苗栗縣在地竹南青年，磨實生活工作室與野生藝術工作室，在9月12日傍晚在竹南火車站...
苗栗縣在地竹南青年，磨實生活工作室與野生藝術工作室，在9月12日傍晚在竹南火車站前舉辦「In memory of Des ・紀念 Deserie 活動」，邀請大家寫一張卡片傳遞愛，跨越文化障礙。圖／磨實生活工作室提供
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苗栗縣在地竹南青年，磨實生活工作室與野生藝術工作室，在9月12日傍晚在竹南火車站...
苗栗縣在地竹南青年，磨實生活工作室與野生藝術工作室，在9月12日傍晚在竹南火車站前舉辦「In memory of Des ・紀念 Deserie 活動」，邀請大家寫一張卡片傳遞愛，跨越文化障礙。圖／磨實生活工作室提供
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苗栗縣在地竹南青年，磨實生活工作室與野生藝術工作室，在9月12日傍晚在竹南火車站前舉辦「In memory of Des ・紀念 Deserie 活動」，邀請大家寫一張卡片傳遞愛，跨越文化障礙。圖／磨實生活工作室提供
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苗栗縣在地竹南青年，磨實生活工作室與野生藝術工作室，在9月12日傍晚在竹南火車站前舉辦「In memory of Des ・紀念 Deserie 活動」，邀請大家寫一張卡片傳遞愛，跨越文化障礙。圖／磨實生活工作室提供
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苗栗縣在地竹南青年，磨實生活工作室與野生藝術工作室，在9月12日傍晚在竹南火車站前舉辦「In memory of Des ・紀念 Deserie 活動」，邀請大家寫一張卡片傳遞愛，跨越文化障礙。圖／磨實生活工作室提供
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