化骨水濺腿女移工不治 苗縣竹南青年發起寫卡片傳遞愛

2019-09-10 09:04 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣在地竹南青年,磨實生活工作室與野生藝術工作室,在9月12日傍晚在竹南火車站前舉辦「In memory of Des ・紀念 Deserie 活動」,邀請大家寫一張卡片傳遞愛,跨越文化障礙。圖/磨實生活工作室提供 分享 facebook 今年8月28日,在鼎元光電工作29歲菲律賓籍女移工Deserie在廠內作業時,遭有「蝕骨水、化骨水」之稱的氫氟酸濺到雙腿,緊急處理後送醫不治,Deserie來台將滿3年,歸鄉前發生意外。苗栗縣在地竹南青年,磨實生活工作室與野生藝術工作室,在9月12日傍晚在竹南火車站前舉辦「In memory of Des ・紀念 Deserie 活動」,邀請大家寫一張卡片傳遞愛,跨越文化障礙。

「關心在台灣打拚的移工」磨實生活工作室與野生藝術工作室指出,知道這件悲劇,震驚難過,年輕生命就這樣逝去,自發性在9月12日晚間6點到9點,在竹南火車站前(西站)舉辦紀念活動「期望透過文化活動讓更多人看到、並思考,「如何一起改善惡劣工作環境,讓Deserie的生命不會白白逝去」。

現場將邀大家手繪卡片,寫下想對Deserie 或 移工朋友說的話。活動後會將寫給Deserie的小卡轉交她的家人。寫給移工朋友的小卡會集結成海報,放在網路上及苗縣在地店家展示,歡迎關心的朋友當晚來參與。

「期望透過藝術行動傳達關懷、用文化療癒傷痛」,竹南在地青年們運用設計專長,設計視覺、貼紙,到移工社群、店家宣傳。若當晚活動無法參與,可先到磨實生活工作室的攤車前填寫(早上6點半到14點,竹南鎮延平路77號)。