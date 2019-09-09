全國機器人奧林匹亞總決賽 255隊搶出國比賽門票

2019-09-09 23:09 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ／桃園報導



2019WRO國際奧林匹亞機器人全國總決賽，吸引255隊1000多名菁英選手參賽。 圖／健行科技大學提供 分享 facebook

2019WRO國際奧林匹亞機器人全國總決賽，接連2天在健行科技大學舉行。這項全國最具規模的機器人比賽，吸引255隊計1000多名，來自全國各縣市菁英選手參賽，角逐前往在匈牙利參加國際賽，與其他70餘國選手同場競技的資格。

2019WRO國際奧林匹亞機器人全國總決賽，機器人創意賽現場選手，從發想題目及集體創作發揮巧思。來自各縣市菁英，以樂高機械手臂或程式，設計樂高遙控車越野賽或機器人，再以遙控方式進行機器人進階金屬足球，以及極限越野賽車挑戰，比賽過程精彩刺激。

2019WRO國際奧林匹亞機器人全國總決賽，國小組創意賽選手，賣力的講解作品的創意，希望獲得評審的青睞。圖／健行科技大學提供 分享 facebook

透過機器競賽、創意賽、足球賽及進階挑戰組（大專組）及極限越野賽，參賽者運用機械、自動控制、電腦程式，進行設計與動手實作，學生藉機體驗世界級場地規格與氣氛，培養科學、技術、工程和數學能力，從比賽過程體驗團隊合作。

2019 WRO國際奧林匹亞機器人全國總決賽，激烈的極限征服越野賽，充分展現了小選手成熟的技巧與靈活的思考。圖／健行科技大學提供 分享 facebook

參賽隊伍眾多，各隊伍莫不使出渾身解數，看台上也擠滿加油團，親友歡呼聲此起彼落。健行科技大學校長李大偉表示，學校對機器人教育推動，已投入數百萬的經費建立特色實驗室，今年比賽也融入桃園智慧城市，及智慧溫室等AI設計概念與主題。

教育局長高安邦表示，激烈的全國賽，展現選手成熟的技巧與靈活思考，比賽的意義不在輸贏，而是在參與的過程中所獲得的學習，相信透過小組操作與組裝，選手們不僅培養團隊合作的默契，更形塑了實作能力。