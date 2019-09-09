桃園煉油廠消防演練 他卻看到這問題影響防災能力

2019-09-09 18:42 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



中油桃園煉油廠與桃園市政府今天下午舉辦今年擴大緊急應變演習，模擬桃園廠一座高17公尺的原油槽因地震引發火災、人員受傷，高空繩索搶救演練逼真，市長鄭文燦說，演習中他看到桃園煉油廠的消防車舊了一點，桃園市府今年購買一輛高性能消防車「美洲豹」，連747大火都可支援，希望中油多買一點高性能消防車，避免發生災害救援欠缺。

中油桃園廠這項擴大緊急應變演習在該廠T-608原油槽展開，模擬油槽地震起火、漏油及人員受傷，演習包括簡訊通知、空汙通報各種搶救程序一如預期熟練，天氣炎熱也讓參與演習人員吃不少苦頭，由中油總經理李順欽主持，鄭文燦率消防局長謝呂泉、中油桃園廠長曾繁鑫多人觀演。

桃園市府消防局今年初斥資3800萬元購買全台第一輛高性能化學消防車「美洲豹」，獨特探針噴頭射出強力水柱每分鐘6000公升出水量是傳統的6倍，今天中油桃園廠演習後，鄭文燦直言「桃園煉油廠本身

消防車舊了點」，他說，上次泰豐輪胎大火後，他發現現在工業型災害無法用傳統消防車壓制，後來他參觀很多國家、機場的消防設備比我國好很多，因此購買高性能消防車「美洲豹」，桃園煉油廠很重要，要多買一點高性能消防車，平常演練可備而不用，一旦災害救援就不會欠缺。

鄭文燦說，桃園煉油廠工安、環保事故，關係附近居民、員工安全，煉油廠因地震、機械故障、油管滲透因素發生火災，帶來複合型災害，希望桃煉廠自主防災演練配合消防局資源，拉高救災等級，明年希望中油和市府各單位配合廠區外民眾疏散演練，提升民眾安全信心。

李順欽承諾，明年將遵照鄭市長指示，把疏散居民加入演練，針對桃園廠消防設備，一定會編列更多預算，買進更先進消防設備。他強調，災害應變演練就是要求工安做好源頭控管，讓災害事故不會發生，