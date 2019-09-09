新竹微笑水岸空品淨化區 首度有竹科廠商認養助環境

2019-09-09 17:21 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹市為推動「微笑水岸」休憩親水藍帶，淨化城市空氣，增進生活品質，在全長27公里的「微笑水岸」起點，設置占地3.81公頃全市面積最大空氣品質淨化區「千甲空氣品質淨化區」，首度有園區企業投入認養，今天特邀認養單位世界先進及昇陽國際及在地千甲環保志工共約80人，一同參與清掃活動。

市長林智堅表示，自106年市府推出「企業+社區」認養機制，首次有園區投入認養行列，捐贈除草機提升清理效能，他感謝千甲環保志工定期維護環境清潔，守護新竹左岸綠肺，提供市民朋友優質親水環境以及建立體驗生態環境教育的最佳去處。

昇陽國際半導體副總經理黃豐年表示，很高興能經由認養與捐贈2部除草機等行動支持環保，展現企業的環境友善力。

世界先進公司廠長李慶穎說，公司重視環保事務，這次協助新竹左岸定期投入人力巡檢及委託專業園藝廠商協助維護植栽，看到展現生機盎然的環境，感到非常光榮。

環保局長江盛任表示，「空氣品質淨化區」係指於公有裸露地，以種植喬木綠化，吸附並減少空氣中的二氧化碳及污染物，發揮淨化功效。目前竹市轄內共有6座空品淨化區，包括3處環保公園、2處廢棄物污染場址綠化及1處都會區自行車道。