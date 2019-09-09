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人安新竹平安站贈就業包 助寒士體面找工作

2019-09-09 17:05中央社 新竹市9日電

人安基金會新竹平安站今天發放內有工作服、毛巾、牙刷與刮鬍刀等物品的「寒士就業包」，幫助街友們能體面找工作並順利就業。據統計，今年上半年已協助132名寒士找到工作。

新竹平安站今天舉辦「寒士慶中秋」活動，邀請250名寒士參加，現場提供義診、義剪，並發放內有工作服、衣服、內褲、毛巾、香皂、牙膏、牙刷與刮鬍刀等物品的「寒士就業包」。

新竹平安站站長林俊智表示，根據統計，今年上半年計有154名寒士主動到新竹平安站求助找工作，經輔導與轉介紹後，有132名寒士已有工作，其中25人已可自立回歸社會。

林俊智說，為了讓寒士有自信就業，此次發放寒士就業包，並由擔任愛心大使的竹蓮寺主委、新竹市議會議長許修睿協助，在寒士的新衣服上蓋竹蓮寺官印，希望觀世音菩薩能保佑新竹寒士順利就業，脫離貧窮。

林俊智分享，一名來自桃園的64歲周先生，因罹患慢性病，無法穩定工作，以致三餐不濟，曾餓昏在路旁，經新竹市政府社會處轉介到人安基金會接受輔導，目前在新竹平安站協助行政工作，盼未來穩定後能找到工作機會，自立生活回歸社會。

林俊智指出，人安基金會新竹平安站平日提供防飢、防寒避暑、防病、工作轉介、三節關懷等服務，中秋節過後，寒士服務仍不中斷，邀民眾支持平安站常年服務經費，就可一起幫助「窮苦人」重新站起來。

新竹愛心

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