影／桃園進軍全國稻米達人賽有重賞 金銀牌獎百萬元

2019-09-09 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦今天前往市府前廣場，出席「2019年桃園市臺灣稻米達人冠軍賽誓師大會」，並表示桃園升直轄市以來，市府鼓勵稻米產銷班精進種植技術，農民也很注重友善耕作，這幾年來成果豐碩，連續3年在「全國名米產地冠軍賽」得到8項冠軍的榮耀，獲獎數全國第一，桃園米也因此成為有口皆碑的品牌。

鄭文燦感謝農民朋友的耕耘努力，讓桃園農業受到國人矚目，並預祝農民朋友旗開得勝，在「臺灣稻米達人冠軍賽」拔得頭籌。

鄭市長表示，今年「臺灣稻米達人冠軍賽」分為「台灣好米組」、「有機米組」，並分別取冠軍、亞軍及季軍各1名。桃園各區農會5月開始自辦好米(11區)、有機米(4區)比賽和田間調查，先做稻米品質規格分析和檢測，最後進行外觀性狀及食味官能品評，由各區代表推選台灣好米組參賽選手11人(龜山、復興無)，有機米組參賽選手4人(新屋2、大溪1、觀音1人)參加全國競賽。

為了給農民朋友更大的支持，鄭文燦宣布今年桃園如果在臺灣稻米達人冠軍賽榮獲冠軍、亞軍及季軍，市府將頒給農友選手200萬元、100萬元及50萬元獎金鼓勵。

鄭文燦說，桃園的好米自99年起屢獲佳績，創下連續9年勇奪全國得獎最多的殊榮。去年臺灣稻米達人冠軍賽桃園市共有5位農友入圍全國第一階段，分別為楊梅區葉時帖、中壢區徐茂松、大溪區陳永達、新屋區彭新金、李永清，最後由新屋區李永清獲得臺灣有機米組全國亞軍。