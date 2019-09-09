竹市「一戶一信封」抓賄 加碼1千萬破案獎金

2019-09-09 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉將於明年1月11日投票，新竹市府今天舉行「賄選零容忍 全民動起來」反賄選宣誓記者會，市長林智堅表示，新竹市在2018九合一選舉中被地檢署起訴的賄選件數及人數比例極低，可見竹市選風相對乾淨，市府也啟動第二預備金1千萬元作為警察查賄破案獎金，並寄出16萬份反賄選專用信封，呼籲全民一起端正選舉風氣。

去年地檢署共起訴86件賄選案，新竹地方檢察署檢察長王文德指出，竹市只占6件，總起訴人數244人，竹市僅14人，而在10件當選無效判決中，新竹市一件都沒有，目前地檢署已展開反賄選查緝，呼籲各單位持續加強宣導，特別監督網路賄選、選舉賭盤、選舉黑槍部分，並請各候選人支持政府的反賄選政策，一齊淨化選風。

市府啟動第二預備金1千萬，提供第一線警察同仁作為破案及績效獎金，鼓勵警察全力查賄；另外，為推廣全民反賄，市府準備「一戶一信封」，共16萬張檢舉賄選專用信件，信封上印有抓賄方式及管道，只要查證屬實就提供檢舉人最高1500萬元獎金。政風處長廖錦旌指出，市府即日起將與地檢署、調查站合作辦理11場反賄選宣導活動，強力宣導抓賄五部曲「接近賄選人、保存證據、撥打電話、起訴有獎金、有罪確定全部領」，並提供24小時檢舉專線0800-024-099按4，鼓勵民眾用具體行動檢舉賄選。