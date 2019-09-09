大安西濱橋下閒置空間 蔡其昌爭取350萬打造遊憩空間

2019-09-09 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



立法院副院長蔡其昌今天邀農委會水保局台中分局長黃振全、台中市議員施志昌、大安區公所農建課長黃見裕及龜殼里里長洪正義、社區理事長陳泰源

等人會勘大安區龜殼里西濱橋下閒置空間活化工程，爭取350萬元設置遊憩空間進行活化，預計明年3月完工。

蔡其昌表示，海線地區較少像市區擁有許多整片的公園綠地，地方反應希望能將既有閒置空間活化再利用，像西濱橋下這樣的一塊空地荒廢閒置，政府還要施作欄杆圍起來避免成為地方治安及環境死角。今天會勘取得相關單位同意，爭取350萬元經費打造一休閒遊憩空間，完工後將讓地方阿公、阿嬤們可以帶孫子來此作簡易的休閒活動。

市議員施志昌表示，將再向台中市政府運動局來努力爭取經費設運動設施，他說政府這些年很認真推動閒置空間活化利用，他與蔡其昌服務團隊將會持續努力來推動，讓地方居民感受到國家不斷的再進步前進中。