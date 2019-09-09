大安西濱橋下閒置空間 蔡其昌爭取350萬打造遊憩空間
立法院副院長蔡其昌今天邀農委會水保局台中分局長黃振全、台中市議員施志昌、大安區公所農建課長黃見裕及龜殼里里長洪正義、社區理事長陳泰源
等人會勘大安區龜殼里西濱橋下閒置空間活化工程，爭取350萬元設置遊憩空間進行活化，預計明年3月完工。
蔡其昌表示，海線地區較少像市區擁有許多整片的公園綠地，地方反應希望能將既有閒置空間活化再利用，像西濱橋下這樣的一塊空地荒廢閒置，政府還要施作欄杆圍起來避免成為地方治安及環境死角。今天會勘取得相關單位同意，爭取350萬元經費打造一休閒遊憩空間，完工後將讓地方阿公、阿嬤們可以帶孫子來此作簡易的休閒活動。
市議員施志昌表示，將再向台中市政府運動局來努力爭取經費設運動設施，他說政府這些年很認真推動閒置空間活化利用，他與蔡其昌服務團隊將會持續努力來推動，讓地方居民感受到國家不斷的再進步前進中。
台中市大安區龜殼里西濱公路橋下與中山南路交叉路口有一既有荒蕪空間，為了提供大安區龜殼里做為社區休閒活動空間使用，龜殼里里長洪正義向台中市議員施志昌及立法院副院長蔡其昌陳情反應，希爭取經費進行改善活化，該案將由農委會水保局編列預算改善，工程內容包含排水溝加蓋50公尺、既有鋪面改善350平方公尺及周邊環境綠美化200平方公尺，預估總經費約350萬元，現已進入規劃設計階段，預計109年3月底前可完工。
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