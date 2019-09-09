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驚艷！世光教養院全彩繪 腦麻重殘生彷彿走入大自然

2019-09-09 12:33聯合報 記者郭政芬╱即時報導

「很少有機會走出來看彩繪，那就放到院內吧！」新竹縣世光教養院聘請畫家許景翔在樓層廊道彩繪，從歐風花園、動物、海洋世界等，生動活潑的視覺效果，常有院生在走廊欣賞，彌補院生因身體不便，無法常到外頭的心酸。

世光教養院是重殘養護機構，服務重度、極重度的智障及多重殘障85人，院生平均年齡30多歲，由於8成是坐輪椅的腦性麻痺患者，教養院每天安排戶外社區活動，但礙於人力，每趟只能3到4人，主要生活空間還是在院內。

「感受到生活的豐富度！」社工組長彭秀月表示，彩繪風正夯，外面牆面繽紛活潑，但院生難以隨時隨地欣賞，今年在外界的協助下，加上畫家許景翔半贊助的義舉，畫出悠遊自在的海洋世界、奔放的草原與動物、寧靜舒適的花園、熱鬧的街景等，多元意象，讓院生彷彿置身情境。

平時，有院生安靜的坐在牆下，也有坐著輪椅特別來看畫，大家因空間的改變，感受到一股活力。院長彭少呈說，以前大多關注如何活下來，如今因科技、醫療發達，希望院生能快樂的終老。

院內去年提供平板電腦，啟發院生看見世界不同風貌。彭少呈表示，有腦麻院生動作僵硬，脖子只轉左邊，後來發現他喜歡看平板，因此會固定時間將平板放右邊，院生主動轉頭，讓身體更平衡。他期盼讓醫療、復健融入生活中，營造舒適空間，讓院生感受快樂。

社工組長彭秀月說，極重度者35歲就算是老年，他們從年輕時就坐在特製輪椅上，老化後，部分院生身形改變，例如以前不用躺、現今需加背板或是手更彎曲了，都需要調整輪椅，由於天天使用，損壞率高，得不斷維修，目前盤點出約45台輪椅需要更換，政府補助部分經費，每台仍有近1萬元的費用需自籌，盼外界能協助，漸進式汰換，讓他們更安全，延遲退化程度。

這是花園綠的世界風格。記者郭政芬／攝影
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海洋世界彩繪出魚群悠然自得的模樣。 記者郭政芬／攝影
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新竹縣世光教養院的牆面有動物風格，大象、長頸鹿等栩栩如生，相當生動。 記者郭政芬...
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新竹縣世光教養院的牆面彩繪歐風、花園、動物、海洋世界等，常有院生在走廊欣賞。 記...
新竹縣世光教養院的牆面彩繪歐風、花園、動物、海洋世界等，常有院生在走廊欣賞。 記者郭政芬／攝影
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新竹縣世光教養院聘請畫家許景翔在樓層廊道彩繪，打造活潑生動的環境。 記者郭政芬／...
新竹縣世光教養院聘請畫家許景翔在樓層廊道彩繪，打造活潑生動的環境。 記者郭政芬／攝影
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