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竹縣獲中央千萬補助 增2處社福中心 明年6月完工

2019-09-09 11:50聯合報 記者郭政芬╱即時報導

為增設新竹縣新湖區和橫山區社福中心，新竹縣府爭取中央千萬經費，部分經費自籌，預計明年6月完工，完工後，舊湖口分駐所改建完成將會設置社會福利服務中心、公共托育家園、托育資源中心，提供完善的育嬰教育場域。橫山鄉老人文康活動中心完成耐震補強工程，將於2樓設置社會福利服務中心。

新竹縣長楊文科表示，縣府努力爭取經費，讓舊建築將不再是閒置空間，並整合資源提供多元化服務，善用每一項資源，落實在每一個鄉鎮。

縣府社會處指出，新竹縣府爭取108年度衛生福利部補助辦理「公共服務據點整備之公有社會福利機構及老人活動中心耐震補強及整建計畫」第二期第3階段一案經費1201萬元以及「少子化友善兒空間建設-建構0-2歲兒童社區公共托育」經費1025萬元，縣府自籌361萬元，總經費約2407萬元，預計明年6月底完工。

社會處表示，繼今年揭牌的新埔區社福中心，新湖區和橫山區社福中心將利用舊湖口分駐所和橫山鄉老人文康活動中心二樓設置，經評估兩棟同於88年前建造的舊建築耐震係數不足應進行耐震補強工程，將一併發包進行整建。

舊湖口分駐所於1981年4月完工，為地下1層地上3層樓建築物，佔地868平方米，總樓地板面積近1300平方米；改建完成將會設置社會福利服務中心、公共托育家園、托育資源中心，提供完善的育嬰教育場域。橫山鄉老人文康活動中心於1995年12月完工，為4層樓建築物，總樓地板面積近930.68平方米；本次將完成耐震補強工程，並於2樓設置社會福利服務中心，使活動中心更加安全及活化2樓閒置空間。

橫山鄉老人文康活動中心為4層樓建築物，本次將完成耐震補強工程，並於2樓設置社會福...
橫山鄉老人文康活動中心為4層樓建築物，本次將完成耐震補強工程，並於2樓設置社會福利服務中心。記者郭政芬／攝影
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