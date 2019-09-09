9月9部苗醫照服員日 快閃熱舞「小蘋果」感念辛苦

2019-09-09 09:04 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



衛生福利部苗栗醫院1樓大廳今天一早7點7分，50名照顧服務員一起快閃熱舞「小蘋果」，代理院長李永恆跟著跳，他們歡樂的音樂聲及舞步，慶祝部苗醫第1屆照顧服務員日。

李永恆說，照服員的辛苦，醫院上下一直感念於心，醫師有醫師節，護士也有護士節，因農曆9月初9是重陽節，照服員是政府長照2.0政策第一線，長期照顧服務並促進長者健康，因此訂定國曆9月9日照顧服務員日，辦理快閃活動，肯定照服員職業的重要性，並喚起社會大眾重視。

部苗醫院附設護理之家、日間照顧、居家服務及呼吸照顧病房，目前共有111名照顧服務員，8名為男性，部苗醫近年陸續提升照顧服務員相關福利，包括醫療優免、年終獎金及就醫安排協助，並與鄰近超商合作，增加友善之用餐及休憩環境，肯定照顧服務職業的奉獻。

62歲照服員林秀雲分享甘苦談，她表示，兒女成家立業，整天待在家裡看電視也不是辦法，10年前踏入照服員這一行，有時服務對象冷言冷語她前世沒修才會來當照服員，甚至把她當下女，衣物故意整堆要她洗，還要先灑符水才能進入屋內。