親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

桃市展售會 匾額再生變板凳

2019-09-08 23:23聯合報 記者鄭國樑／桃園報導

桃園市長鄭文燦（右3）、市議員蘇家明（右4）等人為「再生家具搶好康」活動熱力推銷...
桃園市長鄭文燦（右3）、市議員蘇家明（右4）等人為「再生家具搶好康」活動熱力推銷。 記者鄭國樑／攝影
分享

桃市環保局昨舉辦「再生家具搶好康」展售，許多回收家具經過整修後煥然一新且有質感，吸引不少內行消費者搶購。

展售會有修復後的大型家具，過去回收的匾額、國小課桌椅等木製品經過清潔隊木匠巧手和團隊合作，製作成椅子、珠寶盒、文創作品，其中100張小椅子全賣光，一套木桌椅6000元起跳，經過100、500元不斷加價，最後以1萬500元成交，寫下歷年拍賣高價紀錄。

主持拍賣的市長鄭文燦指出，桃園推廣愛物惜物的環保生活觀念，環保局安排清潔隊員學習木工手藝，改造二手家具，還成立10處「修惜站」，其中桃園區中隊的「桃仔園修惜站」配合每年「土地公文化節」都會舉辦再生家具拍賣會，讓廢棄家具重獲新生，10年來共賣出約2700件，為市庫挹注206萬元。

今年推出1000多件再生家具和生活用品，還首推二手腳踏車，仍以「匾額再生小板凳」最受歡迎，文創品表現也很好，還有珠寶盒、萬用木製底座、置物盒也受民眾喜愛，大家都覺得物超所值。

環保局長呂理德說，家中有想捐贈或準備淘汰的家具，只要撥一通電話到環保局各區清潔中隊，清潔隊員就會約好搬運時間，修繕整理後，再轉贈給弱勢或有需求的低收入戶家庭，部分成品還可以義賣傳遞社會愛心。

文創珠寶清潔隊員
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

全台首輛掛牌自駕車 下月竹市上路

2019-09-08 23:25

21國扶輪交換生 卓蘭大會師

2019-09-08 23:43

捷伴豐年祭 機捷A17站封街

2019-09-08 23:40

世光教養院還需45台輪椅 盼你伸出援手

2019-09-08 23:25

世光教養院 走廊彩繪風景

2019-09-08 23:24

長照安寧研習 蘆竹昨起辦8場

2019-09-08 23:19

桃園國民體育日 邀民眾一起「天天i運動運動i臺灣」

2019-09-08 14:46

這個鄉沒有1家工廠 社造希望持久讓淳樸被看見

2019-09-08 14:16

勞工法令宣導暨親子日 透過活動提升勞工法令知識

2019-09-08 14:15

百神會師千人踩街 土地公邀你今天看日本阿波舞演出

2019-09-08 07:27

距高鐵站最近的部落 道卡斯族牽田祭中秋連假登場

2019-09-08 07:26

超高分考上台北師專 鄭文燦自曝「差一點當老師」

2019-09-08 00:09

延續母愛 喪母奠儀捐家扶

2019-09-08 00:09

足感心！戶口補登養父名 9旬婦圓多年心願

2019-09-08 00:08

苗4鄉鎮公所 老屋將變大樓

2019-09-08 00:05

竹縣快捷6號 中秋連假一段票免費

2019-09-08 00:04

鄭文燦送禮 社宅做教師會辦公室

2019-09-07 23:58

桃SUPER教師鍾元杰 拚全國決選

2019-09-07 23:32

苗縣道卡斯族 中秋歡慶「牽田祭」

2019-09-07 23:22

苗縣4鄉鎮公所將拆除重建或易地重建

2019-09-07 22:40

鄉鎮市公所長什麼樣？苗栗各鄉鎮逐漸變貌

2019-09-07 21:59

平鎮藝術季飄懷舊風 鄭文燦：民歌曾是人們心靈的窗口

2019-09-07 21:59

魏如萱Bii飆唱嗨翻新竹漁人碼頭 市府估十萬人次同樂

2019-09-07 21:21

月光團圓音樂宴席開百桌 創新客家菜餚結合在地食材

2019-09-07 21:21

新竹公道五路新設測照桿 雙向都可測照取締

2019-09-06 22:04

一甲子的收藏 榮民孟繁興捐出近4千個心愛火柴盒

2019-09-03 14:16

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00

以父之名福島基金會 免費8場長照安寧照護研習

2019-09-08 17:32

心疼新住民媽媽打零工籌醫藥費 孝子放棄治療病逝

2019-09-08 16:32

桃園下午2點再生家具搶好康 大小件文創品物超所值

2019-09-08 11:39

21國48名交換學生卓蘭大會師 期許成國民外交尖兵

2019-09-08 09:09
看更多

熱門文章

心疼新住民媽媽打零工籌醫藥費 孝子放棄治療病逝

2019-09-08 16:32

豐原連二天廟會半夜炮聲不停 環保局先開5張罰單

2019-09-08 10:36

台南市府拍「俗男養成記」 黃偉哲另類行銷後壁

2019-09-08 09:08

愛買員林店舊建物要拆了 彰檢新辦公大樓工程將動工

2019-09-08 18:24

近百年荒廢的廟宇一度被傳有鬼 台南今啟動修復

2019-09-08 16:49

桃園下午2點再生家具搶好康 大小件文創品物超所值

2019-09-08 11:39

豐原廟會連二晚放炮惹眾怒 宮廟：友宮熱情難約束

2019-09-08 12:49

挺民主護台灣醫界大聯盟 現場看板引熱議

2019-09-08 17:41

在國外潛水看魚群美景 在國內她邊游邊向魚兒們道歉

2019-09-08 16:49

治療2年仍手抖？ 中醫調理助她遠離復發噩夢

2019-09-08 22:25

這個鄉沒有1家工廠 社造希望持久讓淳樸被看見

2019-09-08 14:16

屏東警察局長中風住院 徐國勇探視：已完全恢復

2019-09-08 15:29

正隆公司60周年 侯友宜和董事長鄭舒云為新地球開箱

2019-09-08 16:54

距高鐵站最近的部落 道卡斯族牽田祭中秋連假登場

2019-09-08 07:26

影／情侶戀9周年 萬里水上飛行傘上演浪漫求婚記

2019-09-08 15:29

台東推溫控冷藏豬肉 攤商：保證更新鮮衛生

2019-09-08 13:34

每戶5千 台南三聖慈善會秋節發紅包關懷新市120戶弱勢

2019-09-08 13:00

巡守隊巡邏車老舊 台中市府買24輛汽機車保障巡守安全

2019-09-08 10:50

他從事堆高機工作28年 退休不到3月又重回老本行

2019-09-08 23:33

百神會師千人踩街 土地公邀你今天看日本阿波舞演出

2019-09-08 07:27

21國48名交換學生卓蘭大會師 期許成國民外交尖兵

2019-09-08 09:09

參加傳統射箭賽 卑南鄉長：我來賺獎金，大家別贏我

2019-09-08 13:06

MIT台灣手工斗笠哪裡找？這個社區保留技藝融合新創意

2019-09-08 07:36

桃園國民體育日 邀民眾一起「天天i運動運動i臺灣」

2019-09-08 14:46

宇辰寢飾席開百桌 雲林千人溫情慶中秋

2019-09-08 17:32

影／皇上妃子古裝戲服全出爐 白河萬里長城路跑話題足

2019-09-08 19:44

公部門美學UP！ 美學實用性結合屏東好物超搶手

2019-09-08 17:54

10年來緊急救護案件成長26% 寺廟捐贈救護車讓愛遠傳

2019-09-08 21:43

中秋烤肉場地好難找 樹林這公園有完善烤肉區

2019-09-08 12:51

節氣進入白露 旗山中寮「無絲薑」產季到

2019-09-08 14:48

社區「防騷站」揭牌 社會局：千萬別亂開黃腔

2019-09-08 14:32

南美館展電影《賽德克巴萊》手繪看板 演員特來朝聖

2019-09-08 19:29

東勢林場中秋門票最高優惠90元 賞月賞花兼烤肉統統有

2019-09-08 15:32

高市開千名職缺 海底撈火鍋、義大開發及家樂福徵才

2019-09-08 17:01

以父之名福島基金會 免費8場長照安寧照護研習

2019-09-08 17:32

花蓮第八選區議員補選 胡孝民、田韻馨兩人登記

2019-09-08 14:33

「打狗商場」違規營業 都發局：依法裁罰恐再斷水電

2019-09-08 16:59

百童秀武藝千人火把亮詔安 雲林客庄文化節登場

2019-09-08 16:59

易經大學結業吳王都來 禪師：社會安定人民有錢才重要

2019-09-08 13:02

台南柚香加國展售搶手 農業局：11月前進上海

2019-09-08 13:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top