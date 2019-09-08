桃市展售會 匾額再生變板凳

2019-09-08 23:23 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／桃園報導



桃園市長鄭文燦（右3）、市議員蘇家明（右4）等人為「再生家具搶好康」活動熱力推銷。 記者鄭國樑／攝影 分享 facebook

桃市環保局昨舉辦「再生家具搶好康」展售，許多回收家具經過整修後煥然一新且有質感，吸引不少內行消費者搶購。

展售會有修復後的大型家具，過去回收的匾額、國小課桌椅等木製品經過清潔隊木匠巧手和團隊合作，製作成椅子、珠寶盒、文創作品，其中100張小椅子全賣光，一套木桌椅6000元起跳，經過100、500元不斷加價，最後以1萬500元成交，寫下歷年拍賣高價紀錄。

主持拍賣的市長鄭文燦指出，桃園推廣愛物惜物的環保生活觀念，環保局安排清潔隊員學習木工手藝，改造二手家具，還成立10處「修惜站」，其中桃園區中隊的「桃仔園修惜站」配合每年「土地公文化節」都會舉辦再生家具拍賣會，讓廢棄家具重獲新生，10年來共賣出約2700件，為市庫挹注206萬元。

今年推出1000多件再生家具和生活用品，還首推二手腳踏車，仍以「匾額再生小板凳」最受歡迎，文創品表現也很好，還有珠寶盒、萬用木製底座、置物盒也受民眾喜愛，大家都覺得物超所值。

環保局長呂理德說，家中有想捐贈或準備淘汰的家具，只要撥一通電話到環保局各區清潔中隊，清潔隊員就會約好搬運時間，修繕整理後，再轉贈給弱勢或有需求的低收入戶家庭，部分成品還可以義賣傳遞社會愛心。