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以父之名福島基金會 免費8場長照安寧照護研習

2019-09-08 17:32聯合報 記者曾增勳╱即時報導

財團法人福島健康慈善基金會、佛教蓮花基金會今天起在在蘆竹舉辦長照安寧社區關懷團體研習課程，提供長照2.0居家及安寧照護，吸引上百人參加研習，台灣安寧照顧協會理事莊榮彬醫師表示，許多長者醫療無效後，想回家過人生最後階段，但是家人不知道怎樣照護，透過課程研習，希望民眾更認識長照和安寧照顧。

前桃園縣議員、福島健康慈善基金會董事長林哲藝表示，他父親晚年罹患小細胞肺癌，在照顧父親過程中，發現醫護、家人、病人的辛苦，後來以父親名字成立基金會，推動健康長照、安寧照護相關事務，希望更多人認識長照和安寧照護可能面對的難題及如何取得協助。

這項長照安寧照護研習，今天起在蘆竹區南崁兒童藝術村舉辦8場次，全程免費，提供醫護、家屬、病人研習，從認識長照2.0、高齡社會趨向、及關懷溝通、與醫護人員溝通、末期病人心理社會需求、照顧及臥床病人清潔、舒適照護技巧，透過專業師資上課，讓民眾了解面對家中長者需求，提升照護能力。

莊榮彬表示，行醫經驗中，病人若連續幾個月在醫院會很想家，或是醫療無效後，會想在家中度過最後時光，往往病人回到家中，家人不會照顧，甚至簡單翻身都不懂，透過課程研習，可讓民眾更認識長照和安寧照護知識，關懷長者需求。

財團法人福島基金會董事長林哲藝（右三）以父親名字成立基金會，舉辦8場免費長照安寧...
財團法人福島基金會董事長林哲藝（右三）以父親名字成立基金會，舉辦8場免費長照安寧社區關懷團體研習課程，讓民眾認識長照、安寧照護。記者曾增勳／攝影
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財團法人福島、佛教蓮花基金長照安寧社區關懷團體研習課程上百人研習，認識長照、安寧...
財團法人福島、佛教蓮花基金長照安寧社區關懷團體研習課程上百人研習，認識長照、安寧照顧病人需求。記者曾增勳／攝影
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財團法人福島、佛教蓮花基金會舉辦8場免費長照安寧社區關懷團體研習課程，免費讓民眾...
財團法人福島、佛教蓮花基金會舉辦8場免費長照安寧社區關懷團體研習課程，免費讓民眾研習長照、安寧照護。記者曾增勳／翻攝
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長照福島醫護人員
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