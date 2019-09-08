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當選匾額做小板凳 鄭文燦妙語助拍賣再生家具

2019-09-08 17:41中央社 桃園8日電

桃園市政府今天舉辦再生家具及文創商品拍賣活動，市長鄭文燦致詞表示「當選匾額掛在牆壁上，落選拿來做小板凳」炒熱現場氣氛，最後賣出960件商品，獲得新台幣27萬元。

鄭文燦表示，為推動愛物惜物的環保觀念，市府成立了10個「修惜站」，讓清潔隊員學習木工手藝，把二手家具改造再生、找到新主人，市府已經連續11年舉行二手家具拍賣會，前10年賣出將近2700件商品，累積所得約新台幣200多萬元，今年也準備千餘件商品要搶攻民眾荷包。

鄭文燦說，很多政治人物或公司行號家裡都掛有匾額，自己也跟很多民意代表說「當選匾額掛在牆壁上，落選拿來做小板凳」，不管是議員還是市長，卸任後通通一樣拿去做小板凳。他還開玩笑的說，如果民眾買到板凳下方有鄭文燦3個字，那就是自己送出去的匾額，炒熱現場氣氛。

鄭文燦表示，市府除了把部分家具在維修後轉送給中低收入家庭，同時也義賣狀況較好的二手家具，自己今天也主持了2組木製家具的拍賣，分別獲得1萬500元及6300元的價格，不管是櫥櫃、座椅，或是家飾用品，都是來自於清潔隊員的巧手修復。

環境清潔稽查大隊長羅文林表示，今年的主打重點是文創商品，像是大象造型手機座、用匾額改造的板凳、漂流木加上花藝做成的家飾等，活動還沒開始就吸引了500多人到場排隊搶好康，今天千餘件商品共賣出960件，收入27萬元，不但讓家具有了新生命，也可以幫助更多弱勢家庭。

鄭文燦文創清潔隊員
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