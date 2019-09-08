心疼新住民媽媽打零工籌醫藥費 孝子放棄治療病逝

2019-09-08 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



就讀新竹市培英國中二年級學生彭耕旭，自小學罹患肝癌，國中時獲得舅舅捐肝後病情一度好轉，不過後來病情又惡化，越南籍阮姓母親為籌措醫藥費四處打零工，心疼母親又孝順的他，主動放棄治療在家休養，校方得知消息後，號召家長、民意代表等人協助，成功募得100餘萬元醫藥費，不過彭耕旭仍不敵病魔，在8月30日因病過世。

彭耕旭告別式今天在於新竹市立生命紀念園區舉行，關心彭耕旭的市議員陳啟源、田雅芳也到場哀悼及網友、師長以及同學們，上午也都趕來送他最後一程。

田雅芳表示，彭耕旭小學4年級曾罹患肝癌，後來奇蹟似痊癒繼續去上課，沒想到國中時癌症復發，肝臟長了6公分的腫瘤，經醫師診斷後，建議換肝治療，在越南的舅舅自告奮勇捐肝救了彭耕旭，沒想到不久後癌細胞又再度擴散，新換的肝上又長出20多顆腫瘤。

田雅芳說，由於彭耕旭來自單親家庭，他不捨媽媽為了照顧他還有姊姊，又要籌措醫藥費蠟燭兩頭燒，最後他主動向媽媽提出「放棄治療、在家休養」的念頭，讓媽媽心疼不已，但敵不過現實只好無奈又心痛地接受兒子提議。

所幸培英國中輔導室得知消息後，聯繫家長會發動樂捐，同時也聯繫市議員陳啟源、田雅芳等民意代表一起出錢出力，順利幫彭耕旭募得100餘萬醫藥費，湊齊醫藥費後，彭耕旭也重新接受治療，但治療速度仍趕不上癌細胞迅速擴散，彭耕旭在8月30日病逝，得年16歲。