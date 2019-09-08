親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台北羽賽／小英當嘉賓 周天成第三度封王

心疼新住民媽媽打零工籌醫藥費 孝子放棄治療病逝

2019-09-08 16:32聯合報 記者張雅婷╱即時報導

就讀新竹市培英國中二年級學生彭耕旭，自小學罹患肝癌，國中時獲得舅舅捐肝後病情一度好轉，不過後來病情又惡化，越南籍阮姓母親為籌措醫藥費四處打零工，心疼母親又孝順的他，主動放棄治療在家休養，校方得知消息後，號召家長、民意代表等人協助，成功募得100餘萬元醫藥費，不過彭耕旭仍不敵病魔，在8月30日因病過世。

彭耕旭告別式今天在於新竹市立生命紀念園區舉行，關心彭耕旭的市議員陳啟源、田雅芳也到場哀悼及網友、師長以及同學們，上午也都趕來送他最後一程。

田雅芳表示，彭耕旭小學4年級曾罹患肝癌，後來奇蹟似痊癒繼續去上課，沒想到國中時癌症復發，肝臟長了6公分的腫瘤，經醫師診斷後，建議換肝治療，在越南的舅舅自告奮勇捐肝救了彭耕旭，沒想到不久後癌細胞又再度擴散，新換的肝上又長出20多顆腫瘤。

田雅芳說，由於彭耕旭來自單親家庭，他不捨媽媽為了照顧他還有姊姊，又要籌措醫藥費蠟燭兩頭燒，最後他主動向媽媽提出「放棄治療、在家休養」的念頭，讓媽媽心疼不已，但敵不過現實只好無奈又心痛地接受兒子提議。

所幸培英國中輔導室得知消息後，聯繫家長會發動樂捐，同時也聯繫市議員陳啟源、田雅芳等民意代表一起出錢出力，順利幫彭耕旭募得100餘萬醫藥費，湊齊醫藥費後，彭耕旭也重新接受治療，但治療速度仍趕不上癌細胞迅速擴散，彭耕旭在8月30日病逝，得年16歲。

田雅芳今天出席告別式，也幫彭耕旭製作紀念短片，並號召網友等人送他最後一程，讓他一路不孤單，彭母為了感謝社會大眾幫忙，用募得剩餘的醫藥費以兒子的名義成立「新竹市彭耕旭起初協會」，彭母說，不知道有多少像她一樣嫁來台灣的新住民，在台灣因沒有親友幫忙而手足無措，因此未來將透過協會共同來幫助家庭困苦、罹患疾病的新住民家庭。

彭耕旭告別式今天在於新竹市立生命紀念園區舉行。圖／市議員田雅芳提供
彭耕旭告別式今天在於新竹市立生命紀念園區舉行。圖／市議員田雅芳提供
分享
就讀新竹市培英國中二年級學生彭耕旭，自小學罹患肝癌，心疼母親打零工，而主動放棄治...
就讀新竹市培英國中二年級學生彭耕旭，自小學罹患肝癌，心疼母親打零工，而主動放棄治療在家休養，8月30日不敵病魔過世。圖／市議員田雅芳提供
分享
就讀新竹市培英國中二年級學生彭耕旭（中），自小學罹患肝癌，心疼母親打零工，而主動...
就讀新竹市培英國中二年級學生彭耕旭（中），自小學罹患肝癌，心疼母親打零工，而主動放棄治療在家休養，8月30日不敵病魔過世。圖／市議員田雅芳提供
分享

新竹
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

這個鄉沒有1家工廠 社造希望持久讓淳樸被看見

2019-09-08 14:16

桃園下午2點再生家具搶好康 大小件文創品物超所值

2019-09-08 11:39

百神會師千人踩街 土地公邀你今天看日本阿波舞演出

2019-09-08 07:27

距高鐵站最近的部落 道卡斯族牽田祭中秋連假登場

2019-09-08 07:26

延續母愛 喪母奠儀捐家扶

2019-09-08 00:09

足感心！戶口補登養父名 9旬婦圓多年心願

2019-09-08 00:08

苗4鄉鎮公所 老屋將變大樓

2019-09-08 00:05

竹縣快捷6號 中秋連假一段票免費

2019-09-08 00:04

鄭文燦送禮 社宅做教師會辦公室

2019-09-07 23:58

桃SUPER教師鍾元杰 拚全國決選

2019-09-07 23:32

苗縣道卡斯族 中秋歡慶「牽田祭」

2019-09-07 23:22

苗縣4鄉鎮公所將拆除重建或易地重建

2019-09-07 22:40

鄉鎮市公所長什麼樣？苗栗各鄉鎮逐漸變貌

2019-09-07 21:59

平鎮藝術季飄懷舊風 鄭文燦：民歌曾是人們心靈的窗口

2019-09-07 21:59

魏如萱Bii飆唱嗨翻新竹漁人碼頭 市府估十萬人次同樂

2019-09-07 21:21

月光團圓音樂宴席開百桌 創新客家菜餚結合在地食材

2019-09-07 21:21

魯凱族小米占卜祭 占卜農作物收成及狩獵情形

2019-09-07 20:16

玩遊戲也能學數學！ 資訊高手投身教育成SUPER教師

2019-09-07 20:15

家扶中心大專獎學金 助貧寒學子夢想起飛

2019-09-07 17:57

台啤音樂節新竹漁人碼頭熱鬧登場 人潮享音樂美食美景

2019-09-07 17:54

影╱桃園地景藝術節湧人潮 法國馬戲團漫步林蔭演出

2019-09-07 16:52

養的恩情大過天 90歲老婦父親欄補登養父姓名

2019-09-07 13:26

鄭文燦與民眾中壢齊步走 鼓勵民眾多運動

2019-09-07 13:09

新竹公道五路新設測照桿 雙向都可測照取締

2019-09-06 22:04

一甲子的收藏 榮民孟繁興捐出近4千個心愛火柴盒

2019-09-03 14:16

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

又見天坑？高雄市苓雅區出現大坑洞

2019-09-07 17:24

扯！金門急診醫師遭酒後暴力 施暴者竟是衛生局長

2019-09-07 17:54

上級專案一案接一案 彰化縣偵查佐補不滿又爆出走潮

2019-09-07 20:56

魏如萱Bii飆唱嗨翻新竹漁人碼頭 市府估十萬人次同樂

2019-09-07 21:21

離岸風電徵才 24歲彰化子弟錄取實習生月薪有5萬

2019-09-07 17:28

豐原連二天廟會半夜炮聲不停 環保局先開5張罰單

2019-09-08 10:36

台南支持者「十面埋伏」 快閃力挺韓國瑜

2019-09-07 22:06

台啤音樂節新竹漁人碼頭熱鬧登場 人潮享音樂美食美景

2019-09-07 17:54

衛生局長竟對醫師暴力 金門縣府：他應知所進退

2019-09-07 18:46

鄉鎮市公所長什麼樣？苗栗各鄉鎮逐漸變貌

2019-09-07 21:59

苗縣4鄉鎮公所將拆除重建或易地重建

2019-09-07 22:40

彰化就博會 新竹科技業來徵才薪資打趴中南部

2019-09-07 18:52

台南市府拍「俗男養成記」 黃偉哲另類行銷後壁

2019-09-08 09:08

桃園下午2點再生家具搶好康 大小件文創品物超所值

2019-09-08 11:39

基隆伴手禮選拔40入圍商家展售 拚美味也展創意

2019-09-07 18:36

另類的墾丁海洋健康總體檢 後壁湖淨灘結果讓人皺眉

2019-09-07 18:15

金門醫院昨晚暴力 施暴者證實是衛生局長

2019-09-07 17:15

豐原廟會連二晚放炮惹眾怒 宮廟：友宮熱情難約束

2019-09-08 12:49

花蓮吉安辦太魯閣感恩祭　史瓦帝尼青年體驗原民文化

2019-09-07 23:34

曾被審計室點名空車率高 屏東小黃公車升級版變熱門

2019-09-07 19:19

傳跳票近億… 潮港城盼供應商展延

2019-09-07 23:14

這個鄉沒有1家工廠 社造希望持久讓淳樸被看見

2019-09-08 14:16

三千多人舉火把遊街 客家庄傳統再現

2019-09-07 21:18

影╱漫慢小鎮音樂會基隆登場 八斗子音樂饗宴好沉醉

2019-09-07 21:15

距高鐵站最近的部落 道卡斯族牽田祭中秋連假登場

2019-09-08 07:26

心疼新住民媽媽打零工籌醫藥費 孝子放棄治療病逝

2019-09-08 16:32

開發Zoo Mall基地 竟碰到捷運用地

2019-09-07 23:17

屏東警察局長中風住院 徐國勇探視：已完全恢復

2019-09-08 15:29

績效壓力？ 彰縣刑警湧出走潮

2019-09-07 23:30

世界搏茶會 品茗獨「嘉」好茶

2019-09-08 00:14

影╱黃金博物館化身搖擺舞廳 復古爵士樂搖擺山城

2019-09-07 20:56

巡守隊巡邏車老舊 台中市府買24輛汽機車保障巡守安全

2019-09-08 10:50

MIT台灣手工斗笠哪裡找？這個社區保留技藝融合新創意

2019-09-08 07:36

不當上班族 返鄉創意拚經濟

2019-09-08 00:23

「再見，阿兵哥 圍牆內的青春記事」 重返牆內軍旅歲月

2019-09-07 20:57

百神會師千人踩街 土地公邀你今天看日本阿波舞演出

2019-09-08 07:27

麻豆文旦裂果高達兩噸倒灌溉水圳 環保局查獲農民開單

2019-09-07 17:32

21國48名交換學生卓蘭大會師 期許成國民外交尖兵

2019-09-08 09:09

每戶5千 台南三聖慈善會秋節發紅包關懷新市120戶弱勢

2019-09-08 13:00

9月9日國民體育日 雙北運動中心健身…免費

2019-09-07 23:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top