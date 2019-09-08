這個鄉沒有1家工廠 社造希望持久讓淳樸被看見

2019-09-08 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣獅潭鄉全縣人口最少，也沒有一家工廠，社區營造培力草鞋、帆布包、竹編、仙草、菜包5大主題，今天辦理「獅潭小鎮人文走讀」成果展，策展人盧文鈞認為「只要堅持夠久，獅潭淳樸就會被看見」，希望帶動地方產業發展，並留住年輕人。

獅潭老街旁，鄉公所舊宿舍1樓牆面彩繪，散發濃厚的日本動漫潮風，今年2月有機書店進駐，社造「獅潭小鎮人文走讀」成果展，今天展出到今年11月8日，苗栗縣政府秘書長陳斌山、獅潭鄉長謝春梅及盧文鈞等人啟動，歡迎民眾遊獅潭。

獅潭人口僅4200多人，全縣最少人，全鄉在明德水庫水量水質保護區，因此也沒有1家工廠，盧文鈞認為正是得天獨厚的一面，沒有高樓大廈，只見鄉村淳樸，社造要做打底的工作，草鞋等5大主題是地方文化特色，堅持夠久，就會被看見。

他舉例說，客家手作傳統工藝草鞋，曾是農村鞋民主要的鞋子，上山砍柴或是下水捕魚都是穿草鞋，獅潭街上有很多賣草鞋的店，光是編制1支草鞋就要人工4個小時，現在已經相當少見，此外，主辦單位特別邀請客家伙房畫家退休校長莊興惠展出畫作，其中2件水彩畫伙房就在獅潭鄉，觀賞者按圖索驥，也是一種趣味。