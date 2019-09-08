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這個鄉沒有1家工廠 社造希望持久讓淳樸被看見

2019-09-08 14:16聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣獅潭鄉全縣人口最少，也沒有一家工廠，社區營造培力草鞋、帆布包、竹編、仙草、菜包5大主題，今天辦理「獅潭小鎮人文走讀」成果展，策展人盧文鈞認為「只要堅持夠久，獅潭淳樸就會被看見」，希望帶動地方產業發展，並留住年輕人。

獅潭老街旁，鄉公所舊宿舍1樓牆面彩繪，散發濃厚的日本動漫潮風，今年2月有機書店進駐，社造「獅潭小鎮人文走讀」成果展，今天展出到今年11月8日，苗栗縣政府秘書長陳斌山、獅潭鄉長謝春梅及盧文鈞等人啟動，歡迎民眾遊獅潭。

獅潭人口僅4200多人，全縣最少人，全鄉在明德水庫水量水質保護區，因此也沒有1家工廠，盧文鈞認為正是得天獨厚的一面，沒有高樓大廈，只見鄉村淳樸，社造要做打底的工作，草鞋等5大主題是地方文化特色，堅持夠久，就會被看見。

他舉例說，客家手作傳統工藝草鞋，曾是農村鞋民主要的鞋子，上山砍柴或是下水捕魚都是穿草鞋，獅潭街上有很多賣草鞋的店，光是編制1支草鞋就要人工4個小時，現在已經相當少見，此外，主辦單位特別邀請客家伙房畫家退休校長莊興惠展出畫作，其中2件水彩畫伙房就在獅潭鄉，觀賞者按圖索驥，也是一種趣味。

至於有機書店半年來，也獲得熱烈回響，桃園、新竹等地都有民眾拿著書來交換，謝春梅鼓勵民眾多多參與，來到淳樸獅潭享受心靈饗宴，生活不要被3C產品綁架。

苗栗縣獅潭鄉社造「獅潭小鎮人文走讀」成果展，展出草鞋、帆布包等5大主題。記者范榮...
苗栗縣獅潭鄉社造「獅潭小鎮人文走讀」成果展，展出草鞋、帆布包等5大主題。記者范榮達／攝影
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苗栗縣獅潭鄉公所舊宿舍1樓彩繪，散發出濃濃日本動漫風。記者范榮達／攝影
苗栗縣獅潭鄉公所舊宿舍1樓彩繪，散發出濃濃日本動漫風。記者范榮達／攝影
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苗栗縣獅潭鄉社造「獅潭小鎮人文走讀」成果展，展出草鞋、帆布包等5大主題。記者范榮...
苗栗縣獅潭鄉社造「獅潭小鎮人文走讀」成果展，展出草鞋、帆布包等5大主題。記者范榮達／攝影
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苗栗縣獅潭鄉社造「獅潭小鎮人文走讀」成果展今天開展，縣政府秘書長陳斌山（右一）、...
苗栗縣獅潭鄉社造「獅潭小鎮人文走讀」成果展今天開展，縣政府秘書長陳斌山（右一）、鄉長謝春梅（右二）等人歡迎看來展。記者范榮達／攝影
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苗栗縣獅潭鄉公所舊宿舍今年2月有機書店進駐，獲得熱烈回響。記者范榮達／攝影
苗栗縣獅潭鄉公所舊宿舍今年2月有機書店進駐，獲得熱烈回響。記者范榮達／攝影
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苗栗縣社區營造
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