勞工法令宣導暨親子日 透過活動提升勞工法令知識

2019-09-08 14:15 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



桃園市總工會舉辦本年度「勞工法令宣導暨親子日」，今日上午在新屋區九斗村休閒有機農場與勞工們同樂，桃園市長鄭文燦出席時表示，桃園受薪勞工約有106萬7000名，感謝桃園市總工會及各工會積極推動保障勞工權益措施及各式教育訓練，活動結合法令宣導、親子同樂及聯誼烤肉，期盼透過有趣的活動，提升勞工法令知識。

鄭文燦指出，總工會在勞資協商、保障勞工權益方面扮演不可或缺的角色，包括去年辦理11場勞工教育及6場育樂活動、協助調解勞資爭議2983件、協助勞工追回逾1億3096萬元。勞動局也積極處理勞資問題，如宏達電因企業整併，資遣桃園廠1500名員工，勞動局即要求企業必須遵守大量解僱勞工保護法，提供符合且優於勞基法的保障，也積極媒合員工直接場內轉介安置，目前也協助華映資遣案之轉介工作，保障勞工權益。

桃園為目前台灣投資亮點城市，台商回流投資桃園超過新台幣1450億元，顯示桃園求才需求，市府也積極提升就業服務中心媒合能量，創造保障勞工及充分就業的工作環境。