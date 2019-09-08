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百神會師千人踩街 土地公邀你今天看日本阿波舞演出

2019-09-08 07:27聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市土地公國際民俗藝術節昨起一連2天登場，今年參與踩街宮廟共計132間、1500人，多達170尊土地公、土地婆齊聚藝文廣場，配合活動今天下午有再生家具拍賣會，民眾可來撿便宜。同時廣場還齊聚國內外知名團隊表演，有日本的德島阿波舞、馬來西亞傳統南方獅鼓，邀民眾感受異國風情。

桃園市土地公國際民俗藝術節去年開始轉型國際化，邀來國外團體演出交流民俗藝術，昨一早先舉行桃園市公移駕大典，市長鄭文燦擔任主獻官，下午各宮廟兵分兩路分頭從市府廣場與朝陽森林公園出發踩街前往桃園藝文廣場，踩街隊伍聲勢浩大，沿途熱鬧滾滾。

市府環保局今天下午2點到4點也將在藝文廣場舉行再生家具拍賣會，將集結桃仔園修惜站共千件作品，包含板凳、櫥櫃、桌椅與多項文創品，全部打7折，歡迎民眾到場競標搶便宜。

今天在藝文廣場活動仍有國際民俗藝術演出，邀來日本德島400多年歷史的阿波舞來桃園進行公演，專注馬來西亞傳統南方獅鼓打擊文化的馬來西亞手集團也受邀演出，將帶來手集團經典的表演曲目「神馳節奏」等作品，歡迎民眾到場欣賞街頭表演文化如何轉型成為專業的劇場表演。

此外還有多個台灣表演團隊參與演出，包括曾獲葛萊美獎、美國獨立獎提名的十鼓擊樂團、金曲獎得主嚴詠能與打狗亂歌團、金曲獎得主謝銘祐與麵包車樂團、桃園市國樂團、一心歌仔戲團、桃園市傑出演藝團隊五洲桃興閣掌中劇團、雅緻舞蹈團、首冠舞蹈團等等團隊，為桃園市民帶來豐富多元的民俗表演。

桃園市土地公國際民俗藝術節昨起一連2天登場，今年參與踩街宮廟共計132間、150...
桃園市土地公國際民俗藝術節昨起一連2天登場，今年參與踩街宮廟共計132間、1500人，多達170尊土地公、土地婆齊聚藝文廣場，由市長鄭文燦擔任主獻官祈福。圖／桃園市政府提供
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桃園市土地公國際民俗藝術節昨起一連2天登場，今年參與踩街宮廟共計132間、150...
桃園市土地公國際民俗藝術節昨起一連2天登場，今年參與踩街宮廟共計132間、1500人，多達170尊土地公、土地婆齊聚藝文廣場。圖／桃園市政府提供
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桃園市土地公國際民俗藝術節昨起一連2天登場，今天藝文廣場還有德島阿波舞等多個國內...
桃園市土地公國際民俗藝術節昨起一連2天登場，今天藝文廣場還有德島阿波舞等多個國內外藝文團體演出。圖／桃園市政府提供
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桃園市土地公國際民俗藝術節昨起一連2天登場，今天藝文廣場還有德島阿波舞等多個國內...
桃園市土地公國際民俗藝術節昨起一連2天登場，今天藝文廣場還有德島阿波舞等多個國內外藝文團體演出。圖／桃園市政府提供
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桃園市土地公國際民俗藝術節昨起一連2天登場，今年參與踩街宮廟共計132間、150...
桃園市土地公國際民俗藝術節昨起一連2天登場，今年參與踩街宮廟共計132間、1500人，多達170尊土地公、土地婆齊聚藝文廣場。圖／桃園市政府提供
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桃園市土地公國際民俗藝術節昨起一連2天登場，今天藝文廣場還有德島阿波舞等多個國內...
桃園市土地公國際民俗藝術節昨起一連2天登場，今天藝文廣場還有德島阿波舞等多個國內外藝文團體演出。圖／桃園市政府提供
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