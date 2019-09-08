百神會師千人踩街 土地公邀你今天看日本阿波舞演出

2019-09-08 07:27 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市土地公國際民俗藝術節昨起一連2天登場，今年參與踩街宮廟共計132間、1500人，多達170尊土地公、土地婆齊聚藝文廣場，配合活動今天下午有再生家具拍賣會，民眾可來撿便宜。同時廣場還齊聚國內外知名團隊表演，有日本的德島阿波舞、馬來西亞傳統南方獅鼓，邀民眾感受異國風情。

桃園市土地公國際民俗藝術節去年開始轉型國際化，邀來國外團體演出交流民俗藝術，昨一早先舉行桃園市公移駕大典，市長鄭文燦擔任主獻官，下午各宮廟兵分兩路分頭從市府廣場與朝陽森林公園出發踩街前往桃園藝文廣場，踩街隊伍聲勢浩大，沿途熱鬧滾滾。

市府環保局今天下午2點到4點也將在藝文廣場舉行再生家具拍賣會，將集結桃仔園修惜站共千件作品，包含板凳、櫥櫃、桌椅與多項文創品，全部打7折，歡迎民眾到場競標搶便宜。

今天在藝文廣場活動仍有國際民俗藝術演出，邀來日本德島400多年歷史的阿波舞來桃園進行公演，專注馬來西亞傳統南方獅鼓打擊文化的馬來西亞手集團也受邀演出，將帶來手集團經典的表演曲目「神馳節奏」等作品，歡迎民眾到場欣賞街頭表演文化如何轉型成為專業的劇場表演。