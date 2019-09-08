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距高鐵站最近的部落 道卡斯族牽田祭中秋連假登場

2019-09-08 07:26聯合報 記者劉星君╱即時報導

距離高鐵站最近的部落道卡斯族一年一度的牽田祭，將在中秋連假登場，依循東、西社輪流舉辦的傳統，今年在西社舉辦，13日有部落導覽和文物展解說，14日上午有「mata麻達」賽跑、青年會族語創作歌謠，與傳統工藝展示與牽田祭登場，歡迎大家到訪新港社，認識道卡斯族古老且珍貴的南島文化。

新港社約有1700多人，位在苗栗後龍鎮新民里社區，7到8成為道卡斯族人，近幾年族人推動語言文化復振與傳承，社區牆面繪製道卡斯族「石滬採集文化」、「Patay巴代祭祖」、「藺草編織技藝」等意象彩繪。

苗栗縣縣道卡斯文化協會指出，傳統道卡斯族牽田祭是族人在農作收穫後，希望來年族人生活順遂舉辦，過去一年舉辦兩次，分別農曆7月15日和8月15日，為期至少各3天，若該年特別豐收時可牽田一個月。

2002年後恢復牽田祭典舉辦，經族人討論，達成共識改為一年一次，每年在農曆8月15日左右，族人會在夜晚藉由「舉旗」，迎接祖靈回部落，保祐族人平安，具有神聖的涵義。

9月13日有部落導覽和文物展解說，14日是重頭戲，早上有賽跑、道卡斯媽媽舞蹈班表演和青年會族語創作歌謠等，傍晚入夜前，由「博番（報信者）」和3名舉旗手挨家挨戶敲鑼通知族人牽田，夜晚進入牽田祭主軸，族人將在祭祖儀式後，聚集在西社慈安宮前廣場手牽手，圍著背大旗的舉旗手，吟唱傳統祭歌，迎接祖靈歸來，慶祝豐收並感恩祖先保祐。

苗栗縣道卡斯族傳統牽田祭的「麻達競走」，族人從造橋鄉龍昇村的龍湖宮跑回新港國小展...
苗栗縣道卡斯族傳統牽田祭的「麻達競走」，族人從造橋鄉龍昇村的龍湖宮跑回新港國小展開祭典。圖／本報資料照
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苗栗縣後龍鎮道卡斯族新港社部落將本月13、14日舉辦一年一度的牽田祭，道卡斯族部...
苗栗縣後龍鎮道卡斯族新港社部落將本月13、14日舉辦一年一度的牽田祭，道卡斯族部落媽媽們昨表演舞蹈迎賓暖身。圖／苗縣道卡斯文化協會提供
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苗栗縣後龍鎮道卡斯族新港社部落將本月13、14日舉辦一年一度的牽田祭，道卡斯族部...
苗栗縣後龍鎮道卡斯族新港社部落將本月13、14日舉辦一年一度的牽田祭，道卡斯族部落媽媽們昨表演舞蹈迎賓暖身。圖／苗縣道卡斯文化協會提供
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苗栗縣後龍鎮道卡斯族新港社部落將本月13、14日舉辦一年一度的牽田祭，祖靈大旗豎...
苗栗縣後龍鎮道卡斯族新港社部落將本月13、14日舉辦一年一度的牽田祭，祖靈大旗豎立在牽田祭現場。圖／苗縣道卡斯文化協會提供
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