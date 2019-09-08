超高分考上台北師專 鄭文燦自曝「差一點當老師」

2019-09-08 00:09 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦今天出席桃園市108年度Super教師頒獎典禮，致詞時自曝國中畢業時考北聯（台北聯招），台北建國中學、台北師專與台北工專都上榜，尤其以超高分考到台北師專，「差一點當老師」，最後選擇就讀建中；他今天也親自送上教師節大禮，允諾將提供合適社會住宅作為桃園市教師會辦公室，還特別強調「自己已經連任，這不是為了選舉」。

鄭文燦說，自小就讀大安國小、八德國中，國中畢業後考北聯，當時選擇考三項考試，第一項考高中最後考上建國中學，師專部分考上台北師專，「而且我是超高分考上」，五專部分考上台北工專，所以當年是差一點去當老師，接著話鋒一轉說，自己的大姐就是老師，當年高普考第一名先當公務員，當到不想當才轉任老師，最後當上校長後退休。

鄭文燦說，桃園總人口年底將邁向225萬人，預計任期屆滿將達235萬人，教育需求大增，加上去年有9所國立高中職改隸市立，市府目前轄管17間市立高中加上1間特殊教育學校，市府近年持續增加編列教育預算，預計明年成長100億元，給予最大支持，也希望家長都安心。

據統計，桃園市高中以下教師達2萬6千人，公立與私立學校各250間與50間，鄭文燦也有感教師會服務教師人口龐大，將比照協助桃園三大總工會，昨宣布挹注桃園市教師會會務資源，將擇定未來將興建完工的社會住宅，讓教師會進駐辦公，可作教師研習與座談會使用。