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鄭文燦送禮 社宅做教師會辦公室

2019-09-07 23:58聯合報 記者張裕珍／桃園報導

桃園市長鄭文燦。 圖／聯合報系資料照片
桃園市長鄭文燦。 圖／聯合報系資料照片
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桃園市教師會資源不足，向來跟大華國小借用教室辦公、處理會務，市長鄭文燦昨送上教師節大禮，允諾將提供合適社會住宅作為教師會辦公室，還強調「自己已連任，這不是為了選舉」，鄭也自曝過去以超高分考上台北師專「差一點當老師」，感謝桃園市2萬6千名教師辛勞付出，市府將持續支持教師會獲更良好發展。

鄭文燦說，桃園總人口年底將邁向225萬人，預計任期屆滿將達235萬人，教育需求大增，去年有9所國立高中職改隸市立，市府目前轄管17間市立高中加上1間特殊教育學校，近年持續增編教育預算，預計明年成長100億。

因應人口成長，市府持續有增校計畫，包括增設原住民實驗高中羅浮校區、龜山區文青國中、小學、青埔地區青園國小、南崁地區五福國小，另興南國中將遷建於機場捷運A21環北站區，龍岡國小也將遷校到龍興國中旁體育園區學校用地，讓學生有完善學習空間。

鄭文燦有感教師會服務教師人口龐大，將比照協助桃園三大總工會，昨宣布挹注桃園市教師會會務資源，將擇定未來將興建完工的社會住宅，讓教師會進駐辦公，可作教師研習與座談會使用。

桃園市教師會理事長張瓊方說，教師會身為教師法法定組織，會務幹部要列席教育局相關會議，得自行處理調課代課費，仍盼市府協助。教育局長高安邦說，教師會等會務幹部若出席市府會議，可給公假，並有公假派代。

鄭文燦機場捷運教育局
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