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苗縣4鄉鎮公所將拆除重建或易地重建

2019-09-07 22:40聯合報 記者劉星君╱即時報導

內政部上月底核定苗縣西湖鄉公所興建綜合辦公大樓計劃，補助金額9700多萬元，西湖鄉公所是繼銅鑼鄉、三灣鄉公所後，第3個鄉獲內政部前瞻基礎建設計畫核定補助的鄉鎮公所，西湖鄉公所也是3鄉公所中補助金額最高。後龍鎮公所已獲內政部同意補助，補助金額待基本設計後，再依設計內容決定。

苗縣府民政處指出，西湖鄉公所將易地重建，總經費達1億2500萬，內政部核定補助9737萬元；銅鑼、三灣與西湖鄉公所正進行細部設計或工程發包作業。後龍鎮公所獲內政部同意補助，補助金額待公所9月底完成基本設計後，再依設計內容決定。

民政處指出，西湖鄉公所現有辦公廳舍啟用至今44年，屬老舊建築，耐震能力不符現行法規需求，辦公空間不敷使用，現址停車場部分土地是私人所有（徵收費用達4750萬元），公所每年須擔負10餘萬租金，侷限土地使用彈性，向內政部申請補助改建綜合辦公大樓，預計今年11月底前完成工程發包，110年上半年落成啟用。 

除西湖鄉公所外，銅鑼鄉公所辦公廳舍使用46年，有耐震疑慮，拆除重建後，總經費約1億1千多萬，內政部補助8千800多萬，縣府補助200萬，公所自籌2千200多萬元。

三灣鄉公所是全台鄉鎮市公所唯一沒有土地所有權的公所，建物年代久遠、老舊龜裂且壁癌叢生，又腹地有限，沒有停車規劃，將採易地重建，內政部補助7千984萬元。

苗縣18鄉鎮市公所，僅竹南鎮公所、南庄鄉公所與公館鄉公所，不用拆除重建或耐震補強；三義鄉公所已在106年落成啟用，新大樓設有電梯與無障礙升降機，泰安鄉公所易地重建4層樓的新大樓，去年底動工，預計明年5月底完工。

苗栗縣銅鑼鄉公所廳舍使用46年，經耐震評估初評有耐震疑慮，室內多處漏水等問題，將...
苗栗縣銅鑼鄉公所廳舍使用46年，經耐震評估初評有耐震疑慮，室內多處漏水等問題，將原地重建。記者劉星君／攝影
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苗栗縣西湖鄉公所辦公廳舍使用至今44年，內政部上月底核定西湖鄉公所興建綜合辦公大...
苗栗縣西湖鄉公所辦公廳舍使用至今44年，內政部上月底核定西湖鄉公所興建綜合辦公大樓計畫，西湖鄉公所將易地重建。記者劉星君／攝影
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