苗縣4鄉鎮公所將拆除重建或易地重建

2019-09-07 22:40 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



內政部上月底核定苗縣西湖鄉公所興建綜合辦公大樓計劃，補助金額9700多萬元，西湖鄉公所是繼銅鑼鄉、三灣鄉公所後，第3個鄉獲內政部前瞻基礎建設計畫核定補助的鄉鎮公所，西湖鄉公所也是3鄉公所中補助金額最高。後龍鎮公所已獲內政部同意補助，補助金額待基本設計後，再依設計內容決定。

苗縣府民政處指出，西湖鄉公所將易地重建，總經費達1億2500萬，內政部核定補助9737萬元；銅鑼、三灣與西湖鄉公所正進行細部設計或工程發包作業。後龍鎮公所獲內政部同意補助，補助金額待公所9月底完成基本設計後，再依設計內容決定。

民政處指出，西湖鄉公所現有辦公廳舍啟用至今44年，屬老舊建築，耐震能力不符現行法規需求，辦公空間不敷使用，現址停車場部分土地是私人所有（徵收費用達4750萬元），公所每年須擔負10餘萬租金，侷限土地使用彈性，向內政部申請補助改建綜合辦公大樓，預計今年11月底前完成工程發包，110年上半年落成啟用。

除西湖鄉公所外，銅鑼鄉公所辦公廳舍使用46年，有耐震疑慮，拆除重建後，總經費約1億1千多萬，內政部補助8千800多萬，縣府補助200萬，公所自籌2千200多萬元。

三灣鄉公所是全台鄉鎮市公所唯一沒有土地所有權的公所，建物年代久遠、老舊龜裂且壁癌叢生，又腹地有限，沒有停車規劃，將採易地重建，內政部補助7千984萬元。