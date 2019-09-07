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鄉鎮市公所長什麼樣？苗栗各鄉鎮逐漸變貌

2019-09-07 21:59聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣三灣、西湖、銅鑼、後龍4個鄉鎮公所的辦公廳舍將陸續拆除重建或易地重建，縣內各鄉鎮市的辦公廳舍，目前以2017年完工的三義鄉公所最新穎，新大樓還獲綠建築標章，明年泰安鄉公所也將改建完成，縣內鄉鎮市公所建築，過去幾乎相同格局和形式，未來隨著陸續改建將呈現不同樣貌。

早年各地的鄉鎮公所前方大多設有蔣公銅像，據說因各鄉鎮公所建築依內政部統一規格興建，從馬路轉至大門，都有弧形的車道，和鄉鎮公所正門前的走道、橫向大馬路，恰似一把弓箭對準鄉鎮公所，很多人都有風水上的疑慮，有的鄉鎮因此在半圓形廣場內建銅像，據說有破解之效，但隨著威權時代消失及民進黨執政「去蔣化」，鄉鎮公所前已少見銅像。

「新的鄉公所看起來有點像villa！」三義鄉公所新辦公廳舍前年3月落成，地下1層、地上6層的綠建築行政大樓造型新穎，參加典禮的鄉民還有人覺得像鄉村度假別墅，討論熱絡。

三義鄉公所新大樓獲內政部補助近7000萬元、縣府補助3600萬元，其餘由鄉公所自籌，總經費1億1000多萬元，在原址重建完成，新大樓設有電梯及無障礙者升降機。

泰安鄉公所易地重建4層的新大樓也斥資逾億元，去年底動工，預計明年5月完工，新的鄉公所大樓未來也有電梯設備，方便鄉民洽公。

有些鄉鎮公所雖未重建，但過去陸續整修，造橋鄉公所2004年進行屋頂及外觀整修工程，配合鄰近造橋國小、鄉立圖書館的紅色斜頂，鄉公所也有了紅頂白牆，呈現歐風，有如大型農舍；但這幢舊辦公大樓因增建有「老背少」疑慮，鄉公所目前也提報計畫爭取重建。

三灣鄉公所行政大樓是全台唯一沒有土地所有權的「特例」，每年還必須支付租金給地主，鄉公所為此反映多年，現已獲前瞻計畫補助，並爭取在今年底易地重建。

苑裡鎮公所保有傳統的鄉鎮市行政大樓建築風格。記者胡蓬生／攝影
苑裡鎮公所保有傳統的鄉鎮市行政大樓建築風格。記者胡蓬生／攝影
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2017年落成的三義鄉公所新大樓，是目前苗栗縣最新穎的鄉鎮市公所行政大樓。記者胡...
2017年落成的三義鄉公所新大樓，是目前苗栗縣最新穎的鄉鎮市公所行政大樓。記者胡蓬生／攝影
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造橋鄉公所十多年前曾整修屋頂及門面，與鄰近造橋國小、鄉立圖書館都有紅頂風格。記者...
造橋鄉公所十多年前曾整修屋頂及門面，與鄰近造橋國小、鄉立圖書館都有紅頂風格。記者胡蓬生／攝影
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造橋鄉公所十多年前曾整修屋頂及門面，與鄰近造橋國小、鄉立圖書館都有紅頂風格。圖／...
造橋鄉公所十多年前曾整修屋頂及門面，與鄰近造橋國小、鄉立圖書館都有紅頂風格。圖／報系資料照
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西湖鄉公所辦公廳舍建築啟用已逾43年，鄉公所爭取重建，盼明年4月開工動土。記者胡...
西湖鄉公所辦公廳舍建築啟用已逾43年，鄉公所爭取重建，盼明年4月開工動土。記者胡蓬生／攝影
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2017年落成的三義鄉公所新大樓，是目前苗栗縣最新穎的鄉鎮市公所行政大樓。記者胡...
2017年落成的三義鄉公所新大樓，是目前苗栗縣最新穎的鄉鎮市公所行政大樓。記者胡蓬生／攝影
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