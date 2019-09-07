魏如萱Bii飆唱嗨翻新竹漁人碼頭 市府估十萬人次同樂

2019-09-07 21:21 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



新竹市政府與台灣菸酒公司合作舉辦的台啤音樂節今天在新竹漁人碼頭熱鬧登場，邀請年輕人喜愛的歌手魏如萱、Bii畢書盡等人輪番演出，市府估計吸引近10萬人次同樂，現場有爽啤體驗車和下酒菜市集，並抽出總價6萬元禮品給參加集章拿好禮的民眾，市長林智堅自爆最愛冰涼台啤配炸雞組合，他說，台啤音樂節首度在新竹舉辦，期待大家在音樂、美食、美景配海風的浪漫氛圍，盡情享受悠閒夜晚。

林智堅在兩組樂團熱力開場後，被主持人cue上台，並在主持人追問下透露平常在家最喜歡喝台啤配小菜，冰涼的台啤搭配酥脆多汁、香味撲鼻的戲棚下炸雞是一大享受，他希望大家多支持新竹在地小吃，最後也拿起手機與觀眾自拍大合照留念。

台啤音樂節幕後推手台灣菸酒公司副總經理廖志堅曾任4年新竹市文化局長，任內舉辦過新竹300等多項藝文活動，轉到台灣菸酒服務後，特別與新竹市工商發展投資策進會合作舉辦台啤音樂節，要用音樂與美食嗨翻新竹漁人碼頭，讓大家有個精采的周末。

竹湖暐順麗緻文旅、老爺酒店、英迪格酒店、迎曦飯店、國賓飯店5家飯店業者配合活動也提供多項住房優惠或免費接駁，工策會也規畫大眾運輸接駁，讓各地遊客更便利安全到漁港參加活動，盡情享受2天1夜的新竹小旅行。

工策會總幹事黃任瑋表示，林智堅上任以來打造出網紅打卡熱點魚鱗天梯、風箏賽場、親子沙灘等休閒場地，工策會與台灣菸酒合作將音樂與美食帶進新竹漁港，讓大家到新竹漁人碼頭吹海風、聽音樂、欣賞無敵海景。

今晚魏如萱、Bii畢書盡、海岸乾杯、原子邦妮、小男孩樂團、法蘭黛樂團接力演出，讓現場嗨翻天，市府估計整個活動約吸引10萬人次參加，新竹漁港熱鬧滾滾，另外，「恁，叨一港」集章拿好禮活動，也在今天抽出3名頭獎，分別贈送價值2萬元的禮品。