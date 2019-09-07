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月光團圓音樂宴席開百桌 創新客家菜餚結合在地食材

2019-09-07 21:21聯合報 記者高宇震╱即時報導

本年度桃園客家文化節「月光團圓音樂宴」，今晚於新屋范姜老屋前廣場，席開百桌共邀民眾一同賞月，伴隨歌謠享用客家美食。桃園市長同時也是桃園市客家文化基金會董事長鄭文燦表示，自上個月19日記者會開放認桌，獲得來自各方民眾的支持參與，3日內近900名民眾報名進行資格抽籤。

本次活動席開百桌，並與桃園在地金牌好店5連霸得主「新百王餐廳」合作辦理，所有菜色皆結合桃園在地食材，如新屋鵝肉、觀音蓮子、平鎮醬冬瓜等，並研發客家特色菜餚「客家品味新屋鵝」、「觀音蓮子佛跳牆」、「平鎮醬冬瓜蒸魚」一道道兼具美味的客家美饌，讓大家吃得安心，更促進在地農業發展。

活動由財團法人桃園市客家文化基金會舉辦，今日更邀請知名團體閃亮三姊妹、澎澎跟其他客籍藝人表演，讓大家能夠中秋佳節在涼爽晚風中享受美食佳餚、音樂，也享受親友團聚的美好時光。

有鑑於「月光團圓音樂宴」廣受好評，為滿足本次未中籤與更多老饕的味蕾，民眾於9月8日至10月18日間，至中壢新百王餐廳、南崁阿莫品味餐廳、大溪客滿堂餐廳出示「2019桃園客家文化節」活動logo，可享店內9折優惠。

文化節另安排「客庄稻草藝術創作大賽」、「老屋系列活動」及「客戲巡演」等4大主題、共13場活動，包括客家音樂會、夥房文化講座、客家歌舞劇，還有客家美食及文創商品DIY，活動詳情請上財團法人桃園市客家文化基金會官網（http://www.tyhcf.org.tw/）查詢。

桃園客家文化節「月光團圓音樂宴」，席開百桌共邀民眾一同賞月。圖／客家局提供
桃園客家文化節「月光團圓音樂宴」，席開百桌共邀民眾一同賞月。圖／客家局提供
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桃園客家文化節「月光團圓音樂宴」，席開百桌共邀民眾一同賞月。圖／客家局提供
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客家文化節客家美食老屋
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