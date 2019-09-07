埔心人口日益增加 市府規劃增設頭重溪柚子公園

2019-09-07 20:22 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



「三民里中秋佳節晚會及節電宣導暨柚子公園豐收活動」今日下午於三民公園天幕舉辦，桃園市長鄭文燦到場參與中秋佳節活動，共享柚子豐收樂趣，並由在地社團帶來精彩、熱情的舞蹈表演。鄭文燦表示，楊梅埔心地區人口日益增加，居民對於公園環境、綠地空間的需求也大幅提高，楊梅都市計畫公九公園用地，除了既有的三民天幕公園，將擴大建設頭重溪柚子公園。

鄭文燦說，三民公園天幕興建以來，已是楊梅區居民熱鬧匯集的良好空間。為提供在地鄉親更優質的遊憩空間，公園旁道路新建及拓寬工程長度約221公尺、路寬為8公尺，設置雙向各1車道。

楊梅都市計畫公九公園用地，由頭重溪分為南北兩側，北側打造為「頭重溪柚子公園」已於今年6月完工，並興建跨河景觀人行橋，與既有的三民天幕公園連結，克服兩側串連性不足問題。兩座公園總計面積2公頃，近期還會增設共融遊戲場，將成為楊梅重要的公園休憩景點。