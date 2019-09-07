玩遊戲也能學數學！ 資訊高手投身教育成SUPER教師

2019-09-07 20:15 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



「老師不只是老師，更該是學生的戰友！」桃園市中壢區東興國中老師鍾元杰有資訊專長，他設計無限出題器、線上解題PK競賽等數學教材，遊戲化教學拉近師生距離，讓學習活潑不呆板，班級數學成績也從後段班突飛猛進成全校第一，鍾與觀音高中老師陳建榜雙雙榮獲桃園市SUPER教師獎，他更通過實地訪視，進入全國SUPER教師國中組決選。

桃園市教師會今天在蘆竹區舉行108年度SUPER教師獎頒獎典禮，先頒發6名榮獲SPECIAL教師獎得主，分別為建國國中徐智杰、光明國中陳雅文、武陵高中葉秋菊、大溪高中巫昶昕、新屋高中王保堤與南崁高中阮純儀，另也邀來市長鄭文燦表揚2名SUPER教師獎得主。

桃園市SUPER教師獎得主之一鍾元杰近月通過全國教師工會總聯合會訪視，將參與全國決選，是桃園唯一；50歲的鍾元杰「半路出家」，40歲那年才考上正式教師，他原從事電腦資訊業，因妻子、父親都是老師，自己對教學也有熱忱，38歲開始考教甄，連考3年終上榜。

「踏入教育界就像來到幸福天堂」，鍾元杰說，教育現場不如商界的爾虞我詐，加上自己本就喜歡教學，如願成為正式教師之後，更讓他能自在發揮，他擅長程式設計，接連開發無限出題器、線上解題PK競賽、具體化數學抽象概念等數學教材，遊戲式教學讓學生樂於學習，他也親自參與遊戲，如同學生的戰友一般，不少學生常喚他「阿杰」，遊戲縮短師生距離。