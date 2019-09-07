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玩遊戲也能學數學！ 資訊高手投身教育成SUPER教師

2019-09-07 20:15聯合報 記者張裕珍╱即時報導

「老師不只是老師，更該是學生的戰友！」桃園市中壢區東興國中老師鍾元杰有資訊專長，他設計無限出題器、線上解題PK競賽等數學教材，遊戲化教學拉近師生距離，讓學習活潑不呆板，班級數學成績也從後段班突飛猛進成全校第一，鍾與觀音高中老師陳建榜雙雙榮獲桃園市SUPER教師獎，他更通過實地訪視，進入全國SUPER教師國中組決選。

桃園市教師會今天在蘆竹區舉行108年度SUPER教師獎頒獎典禮，先頒發6名榮獲SPECIAL教師獎得主，分別為建國國中徐智杰、光明國中陳雅文、武陵高中葉秋菊、大溪高中巫昶昕、新屋高中王保堤與南崁高中阮純儀，另也邀來市長鄭文燦表揚2名SUPER教師獎得主。

桃園市SUPER教師獎得主之一鍾元杰近月通過全國教師工會總聯合會訪視，將參與全國決選，是桃園唯一；50歲的鍾元杰「半路出家」，40歲那年才考上正式教師，他原從事電腦資訊業，因妻子、父親都是老師，自己對教學也有熱忱，38歲開始考教甄，連考3年終上榜。

「踏入教育界就像來到幸福天堂」，鍾元杰說，教育現場不如商界的爾虞我詐，加上自己本就喜歡教學，如願成為正式教師之後，更讓他能自在發揮，他擅長程式設計，接連開發無限出題器、線上解題PK競賽、具體化數學抽象概念等數學教材，遊戲式教學讓學生樂於學習，他也親自參與遊戲，如同學生的戰友一般，不少學生常喚他「阿杰」，遊戲縮短師生距離。

鍾說，不少學生懼怕數學，設計的遊戲式教材，學生只要答對題目就能發動攻擊，但要先主動索題解題，結果遊戲玩到題目不夠發，有的學生還虧說題目不夠難，久而久之學生數學成績因此顯著進步，這些教材也不藏私，他在臉書上設立數學教學社團，大方分享教學資源。

桃園市中壢區東興國中老師鍾元杰（右）將遊戲融入數學教學，激發學生學習興趣，今年獲...
桃園市中壢區東興國中老師鍾元杰（右）將遊戲融入數學教學，激發學生學習興趣，今年獲得桃園市SUPER教師獎殊榮，並通過訪視將參與全國SUPER教師獎決選，今天接受市長鄭文燦（右）頒獎表揚。記者張裕珍／攝影
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桃園市觀音高中老師陳建榜（右）在偏鄉堅持音樂教育，今年也獲得桃園市SUPER教師...
桃園市觀音高中老師陳建榜（右）在偏鄉堅持音樂教育，今年也獲得桃園市SUPER教師獎殊榮，今天在頒獎典禮分享學習歷程，還忍不住落淚。記者張裕珍／攝影
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桃園市中壢區東興國中老師鍾元杰（右）與觀音高中老師陳建榜（左）今年雙雙獲得桃園市...
桃園市中壢區東興國中老師鍾元杰（右）與觀音高中老師陳建榜（左）今年雙雙獲得桃園市SUPER教師獎殊榮，桃園市教師會另有選出6名優秀老師頒發SPECIAL教師獎，今天舉行頒獎典禮。記者張裕珍／攝影
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