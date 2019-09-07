家扶中心大專獎學金 助貧寒學子夢想起飛

2019-09-07 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 高宇震 ╱即時報導



桃園家扶中心長期協助家境清寒的大專學生，減輕學費壓力，持續募集助學金，今天桃園家扶舉辦年度大專獎助學金頒獎典禮，本屆共136名學生獲頒獎助學金，獎學金共發放272萬元。本次典禮景福扶輪社也共襄盛舉，捐助獎助學金。

獎助學金幫忙許多認真向上的學子，賴煥文就是其中之一，就讀台大物理研究所，每年都以優異成績領取獎學金。高中時家中發生變故，父母相繼罹患癌症，父親因胃癌過世後，母親悲痛之餘卻也罹患乳癌第二期，高中升學時，因憂心母親病情，學測高分卻選擇離家近的大學就讀，方便照顧母親，母親病況穩定後，才轉學考上了交大，煥文的弟弟同樣成績優異，考上了於清大，煥文於台大研究所畢業後，打算申請美國博士班持續為自己的夢想啟程。

版型設計師沈靖娟，創立了自己的工作室，曾代表台灣遠赴加拿大參加國際技能競賽，也和多名設計師合作過，如與曾獲台北TOP時裝設計大賞金獎的柯瑋倫合作。沈靖娟表示，一路上受到許多人的幫助，關關難過，關關過。未來規劃擴大自己的工作室，目前任職於實踐大學設計系的她，也希望培養多一點服裝設計技術領域上的人才，一同為新創設計領域共同努力。沈靖娟也告訴家扶的孩子，不要因為自己出身貧寒而自卑，要相信只要努力，夢想都會成真。

盧昱蓁，自小就有一顆負責任的心，高中開始半工半讀維持學業及家計，去年大學畢業後，昱蓁獨自撐起家計，準備讓家人享福時，母親卻意外離世，悲痛之際，想起家扶中心一路以來的協助，昱蓁也期待讓母親的愛延續下去，便將同事及親友的奠儀匯集後捐贈給家扶中心作為獎學金，讓曾經像她一樣為學費所苦的青年減輕負擔。