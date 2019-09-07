台啤音樂節新竹漁人碼頭熱鬧登場 人潮享音樂美食美景

2019-09-07 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



「恁，叨一港」台啤音樂節今天下午3點起在新竹漁人碼頭熱鬧登場，湧入大批民眾聽音樂、嘗美食、賞美景，尤其晚上邀請年輕人喜愛的歌手魏如萱、Bii畢書盡等藝人表演，舞台前聚集不少粉絲早已在搖滾搶好位置，市府也發放貼紙提醒民眾酒後不開車。

市府首度與台灣菸酒公司合作舉辦台啤音樂節，現場有爽啤體驗車，還有下酒菜市集，包括在地精釀啤酒台灣纖碧爾與水鹿精釀啤酒、戲棚下、利利號、越泰美食、林記滷味、蚵舉壯元、大叔酒食、炭火串燒、瘋丸章魚燒、土耳其旋轉烤肉等多家下酒菜美食，和冰涼消暑的橘公原榨果汁、馬雅烘焙咖啡館、HOME ICE綿綿冰、退冰冰果室x侍酒醉等冰飲品。

新竹漁港在市長林智堅市長上任後，打造出網紅打卡熱點魚鱗天梯、風箏賽場、親子沙灘等休閒場地，下午人潮陸續湧入，有的喝啤酒、嘗美食，也有親子放風箏、在親子沙灘戲水，國際風箏賽場草坪的舞台區更聚集大批粉絲等待晚上登場的藝人演出。

台啤音樂節晚間邀請文青女神魏如萱、Bii畢書盡、海岸乾杯、原子邦妮、小男孩樂團、法蘭黛樂團接力演出，林智堅說，期待大家在音樂、美食、美景配海風的浪漫氛圍下，盡情享受悠閒的夏日夜晚。

市府印有貼紙分送民眾，提醒駕駛人不要酒駕，市警局交通隊也在現場設立「醉」後服務站，宣導酒後不開車，並提供代叫計程車等服務。