桃園地景藝術節湧人潮 法國馬戲團漫步林蔭演出

2019-09-07 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園地景藝術節昨天開跑，連續3個周末假日將接連邀來19團國內外知名表演團隊演出，今天下午3點半首場表演，跨海請到法國Remue-Ménage馬戲團帶來「麋鹿森林」，表演結合以馬戲、舞蹈、音樂、面具和木偶元素，從大地舞台區隨著音樂漫步至林蔭大道，沿途邊跳舞邊與兩側遊客互動，4公尺高的麋鹿表演途中還會噴出陣陣煙霧，讓民眾都為之驚艷。

桃園地景藝術節共有5個展區，主展區位於前身為保一總隊的大湳森林公園，主展區就擺放有24件大型裝置藝術品，今天遇到首個周末假日，吸引不少遊客從各地而來逛展，八德主要道路介壽路也出現壅塞車潮，市府與警方建議民眾，多搭乘接駁車或大眾運輸工具前往。

市長鄭文燦與妻子林俞汝下午也現身地景藝術節展區，和民眾一起欣賞地景藝術節首場表演，鄭說，他二十多年前擔任議員時就希望爭取保一訓練基地能還地於民，三年前經協議後取得，當時警政署本想淨空園區所有設施與地貌交給市府，由於此處有豐富生態，他堅持保留原樣原址，並交由工務局進行生態調查，發現有3、40種動植物，未來將全面改造活化。

地景藝術節首場活動由法國Remue-Ménage馬戲團打頭陣，團隊利用多年來在街頭藝術領域積累的經驗，並結合馬戲、舞蹈、音樂、面具和木偶及獨特發光技術，融合大自然素材隨音樂演出，高4公尺的麋鹿造型精緻，在林蔭步道演出時也不忘和民眾互動，現場趣味橫生，今天晚上6點和明天下午3點半與晚上6點各有1場，晚上場次還會有燈光效果，更為精彩。