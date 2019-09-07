親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

滿街「小臉+細腰長腿妹」！苦苓曝全球最多美女國家在這

桃園地景藝術節湧人潮 法國馬戲團漫步林蔭演出

2019-09-07 16:52聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園地景藝術節昨天開跑，連續3個周末假日將接連邀來19團國內外知名表演團隊演出，今天下午3點半首場表演，跨海請到法國Remue-Ménage馬戲團帶來「麋鹿森林」，表演結合以馬戲、舞蹈、音樂、面具和木偶元素，從大地舞台區隨著音樂漫步至林蔭大道，沿途邊跳舞邊與兩側遊客互動，4公尺高的麋鹿表演途中還會噴出陣陣煙霧，讓民眾都為之驚艷。

桃園地景藝術節共有5個展區，主展區位於前身為保一總隊的大湳森林公園，主展區就擺放有24件大型裝置藝術品，今天遇到首個周末假日，吸引不少遊客從各地而來逛展，八德主要道路介壽路也出現壅塞車潮，市府與警方建議民眾，多搭乘接駁車或大眾運輸工具前往。

市長鄭文燦與妻子林俞汝下午也現身地景藝術節展區，和民眾一起欣賞地景藝術節首場表演，鄭說，他二十多年前擔任議員時就希望爭取保一訓練基地能還地於民，三年前經協議後取得，當時警政署本想淨空園區所有設施與地貌交給市府，由於此處有豐富生態，他堅持保留原樣原址，並交由工務局進行生態調查，發現有3、40種動植物，未來將全面改造活化。

地景藝術節首場活動由法國Remue-Ménage馬戲團打頭陣，團隊利用多年來在街頭藝術領域積累的經驗，並結合馬戲、舞蹈、音樂、面具和木偶及獨特發光技術，融合大自然素材隨音樂演出，高4公尺的麋鹿造型精緻，在林蔭步道演出時也不忘和民眾互動，現場趣味橫生，今天晚上6點和明天下午3點半與晚上6點各有1場，晚上場次還會有燈光效果，更為精彩。

主辦的桃園市立美術館指出，地景藝術節規畫大地舞臺、森林舞臺、水廣場3處演出據點，首個周末還將邀來國內知名團隊「優人神鼓」、「歐開合唱團」、「聲動樂團」、「采風樂坊」與桃園在地傑出團隊「甄舞集表演藝術舞蹈團」、「敦青舞蹈團」接力演出，另也請到韓國知名「洪城郡立舞踊團」演出，歡迎民眾把握假日來逛展、看表演，度過充實周末。

桃園地景藝術節昨天開跑，連續3個周末假日將接連邀來19團國內外知名表演團隊演出，...
桃園地景藝術節昨天開跑，連續3個周末假日將接連邀來19團國內外知名表演團隊演出，今天下午3點半首場表演，跨海請到法國Remue-Ménage馬戲團帶來「麋鹿森林」，表演結合以馬戲、舞蹈、音樂、面具和木偶元素，吸引民眾互動。記者張裕珍／攝影
分享
桃園地景藝術節昨天開跑，連續3個周末假日將接連邀來19團國內外知名表演團隊演出，...
桃園地景藝術節昨天開跑，連續3個周末假日將接連邀來19團國內外知名表演團隊演出，今天下午3點半首場表演，跨海請到法國Remue-Ménage馬戲團帶來「麋鹿森林」，表演結合以馬戲、舞蹈、音樂、面具和木偶元素，吸引民眾互動。記者張裕珍／攝影
分享
桃園地景藝術節昨天開跑，連續3個周末假日將接連邀來19團國內外知名表演團隊演出，...
桃園地景藝術節昨天開跑，連續3個周末假日將接連邀來19團國內外知名表演團隊演出，今天下午3點半首場表演，跨海請到法國Remue-Ménage馬戲團帶來「麋鹿森林」，表演結合以馬戲、舞蹈、音樂、面具和木偶元素，吸引民眾互動。記者張裕珍／攝影
分享
桃園地景藝術節昨天開跑，連續3個周末假日將接連邀來19團國內外知名表演團隊演出，...
桃園地景藝術節昨天開跑，連續3個周末假日將接連邀來19團國內外知名表演團隊演出，今天下午3點半首場表演，跨海請到法國Remue-Ménage馬戲團帶來「麋鹿森林」，表演結合以馬戲、舞蹈、音樂、面具和木偶元素，吸引民眾互動。記者張裕珍／攝影
分享
桃園地景藝術節昨天開跑，連續3個周末假日將接連邀來19團國內外知名表演團隊演出，...
桃園地景藝術節昨天開跑，連續3個周末假日將接連邀來19團國內外知名表演團隊演出，今天下午3點半首場表演，跨海請到法國Remue-Ménage馬戲團帶來「麋鹿森林」，表演結合以馬戲、舞蹈、音樂、面具和木偶元素，吸引民眾互動。記者張裕珍／攝影
分享
桃園地景藝術節昨天開跑，連續3個周末假日將接連邀來19團國內外知名表演團隊演出，...
桃園地景藝術節昨天開跑，連續3個周末假日將接連邀來19團國內外知名表演團隊演出，今天下午3點半首場表演，跨海請到法國Remue-Ménage馬戲團帶來「麋鹿森林」，表演結合以馬戲、舞蹈、音樂、面具和木偶元素，吸引民眾互動。記者張裕珍／攝影
分享
桃園地景藝術節昨天開跑，連續3個周末假日將接連邀來19團國內外知名表演團隊演出，...
桃園地景藝術節昨天開跑，連續3個周末假日將接連邀來19團國內外知名表演團隊演出，今天下午3點半首場表演，跨海請到法國Remue-Ménage馬戲團帶來「麋鹿森林」，表演結合以馬戲、舞蹈、音樂、面具和木偶元素，吸引民眾互動。記者張裕珍／攝影
分享

藝術節法國
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

養的恩情大過天 90歲老婦父親欄補登養父姓名

2019-09-07 13:26

鄭文燦與民眾中壢齊步走 鼓勵民眾多運動

2019-09-07 13:09

苗縣社會住宅包租代管 9月底開跑

2019-09-07 08:50

少年也有說話權！苗縣徵求兒少諮詢代表報名踴躍

2019-09-07 08:22

影／百年老醫院「隱身」文資人員探秘通過古蹟審議

2019-09-07 08:11

桃園自建社宅 動工9案都延宕…坦言困境

2019-09-07 00:43

單身、婚育租金補貼 桃竹苗首周收800件

2019-09-07 00:36

平鎮黃家古厝「千頃第」 屋頂塌落

2019-09-07 00:02

客家音樂村停擺 竹縣爭取恢復補助

2019-09-06 23:51

夢幻迷霧森林 加里山步道改善年底完工

2019-09-06 23:48

影／合興宮王船「開光點眼」 展開3天大遶境

2019-09-06 22:45

中科院50周年慶 129對新人情牽誓約真愛永恆

2019-09-06 22:10

新竹公道五路新設測照桿 雙向都可測照取締

2019-09-06 22:04

加里山步道設施改善工程年底完工 登山更安全不迷路

2019-09-06 20:14

一睹地景藝術節打卡景點 小朋友追著藝術品跑

2019-09-06 19:40

石門水庫建壩壓箱老照片 首度曝光公開展覽

2019-09-06 19:40

苗縣鼓勵民眾申請 單身青年、婚育家庭租金補助

2019-09-06 19:38

單身婚育租金補貼最多月領4千元 桃市首周受理637件

2019-09-06 18:26

桃園婦幼商品展今開幕 連巧克力共和國也免費入場

2019-09-06 17:37

地景藝術節今開幕 展期結束將閉園2年重新建造

2019-09-06 17:14

竹東客家音樂村停擺 縣府再爭補助

2019-09-06 16:58

巨大相思樹倒臥路中 警民搬出電鋸「鋸樹截段」

2019-09-06 13:07

「德式高階驗光」不只驗度數 臉型、鼻子高度都測量

2019-09-06 12:30

絕美河海岸跑透透 2020新竹市城市馬拉松2月23日開跑

2019-09-06 12:11

影／攜手防治自殺 苗縣生命線邀請一同加入協談志工

2019-09-06 12:08

一甲子的收藏 榮民孟繁興捐出近4千個心愛火柴盒

2019-09-03 14:16

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

扯！南投6億元蛋黃區土地閒置十多年養蚊子 環保局要罰

2019-09-06 22:45

新竹公道五路新設測照桿 雙向都可測照取締

2019-09-06 22:04

石門水庫建壩壓箱老照片 首度曝光公開展覽

2019-09-06 19:40

台糖街家樂福店徵才24K起跳 需人135卻吸引近千人應徵

2019-09-07 14:38

竹南「泉松醫院」 苗栗縣定古蹟

2019-09-06 23:56

全國萬人健走大會師湧3萬人潮 基隆飯店、餐廳全滿

2019-09-07 11:31

8旬獨老住家殘破不堪 有電無燈、有床卻只能坐著睡覺

2019-09-06 17:04

影／柯文哲與民眾齊步行大呼：錢真是越來越難賺了

2019-09-07 09:31

150萬斤大果麻豆文旦何處去？ 這些產品都賣到缺貨

2019-09-06 19:40

影／她開店想讓人吃飽 基隆這碗滷肉飯有洋蔥

2019-09-06 22:57

2000顆劣果文旦丟麻豆大圳 市府：將追查丟棄者

2019-09-06 22:21

影／百年老醫院「隱身」文資人員探秘通過古蹟審議

2019-09-07 08:11

苗縣鼓勵民眾申請 單身青年、婚育家庭租金補助

2019-09-06 19:38

影／合興宮王船「開光點眼」 展開3天大遶境

2019-09-06 22:45

單身婚育租金補貼最多月領4千元 桃市首周受理637件

2019-09-06 18:26

養的恩情大過天 90歲老婦父親欄補登養父姓名

2019-09-07 13:26

雲林高鐵主要道路破損不堪 縣長親勘強調馬上改善

2019-09-06 20:38

超美哈尤溪秘境因觀光惹非議 未來管理將於法有據

2019-09-06 18:38

【即時短評】彰化市護市河堤岸道路功能需重新定位

2019-09-06 23:05

加里山步道設施改善工程年底完工 登山更安全不迷路

2019-09-06 20:14

影／屏東恆春凌晨遭雨炸 3小時強降150毫米釀淹水

2019-09-07 09:36

沒公德心！硬拔P-bike騎好騎滿後 隨便丟路邊

2019-09-06 17:12

雲林法院、地檢署搬新家有譜了 國防部同意撥地

2019-09-06 19:38

「刈包吉」中秋首送紅包請吃麵 尋接班人延續愛心

2019-09-07 11:10

桃園自建社宅 動工9案都延宕…坦言困境

2019-09-07 00:43

侯友宜視察通學巷 隨機攔接送車輛一半有違規

2019-09-06 21:59

徐國勇下鄉送上億大紅包 鄉民稱最阿沙力的部長

2019-09-06 20:11

高雄苓雅出現本土登革熱第1型案例 中秋烤肉點加強稽查

2019-09-06 21:25

饒慶鈴穿這套洋裝太犯規 出自排灣族設計師之手

2019-09-06 19:34

農產品也能好時尚！台南麻豆農會LV精品文旦賣千箱

2019-09-07 08:11

社頭在地店家提供單車免費借 遊客感動捐錢當維修費

2019-09-07 08:12

彰化縣改朝換代 黃秀芳：大埔堤岸道路拓寬計畫不會生變

2019-09-06 19:38

桃園婦幼商品展今開幕 連巧克力共和國也免費入場

2019-09-06 17:37

中科院50周年慶 129對新人情牽誓約真愛永恆

2019-09-06 22:10

斥資6千萬打造「台東之眼」 縣府澄清非造在體育館屋頂

2019-09-06 17:17

讓人腳底發麻的信義雙龍吊橋 加緊施工預計年底完成

2019-09-06 18:17

板橋危老重建案12天跑完程序 徐國勇讚：很好的典範

2019-09-07 14:03

地景藝術節今開幕 展期結束將閉園2年重新建造

2019-09-06 17:14

單身、婚育租金補貼 桃竹苗首周收800件

2019-09-07 00:36

桃園地景藝術節開幕 笑聲不斷

2019-09-07 00:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top