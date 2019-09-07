傳竹縣長贈敬輓祭品過期 縣府：非縣長所贈

2019-09-07 16:15 中央社 新竹縣7日電



新竹縣關西鎮傳有喪家收到縣長楊文科送敬輓祭品，竟為「過期品」。縣府今天發聲明，過期的敬輓祭品並非縣長所贈，若有人刻意魚目混珠破壞縣長名譽，縣府將保留法律追訴權。

新竹縣政府今天發聲明稿表示，新竹縣政府在8月29日接獲關西地區喪家反應，楊文科所贈的喪家敬輓祭品中，有過期祭品，經調查後，在喪家所反應罐頭塔過期祭品，並非楊文科所送。

聲明稿指出，楊文科所致贈給喪家敬輓祭品，物品為拉麵2包、米粉1包及香菇脆片1包等共4樣祭品，而喪家所反應過期祭品，並非上述致贈祭品內容。

聲明稿表示，針對喪家反應的過期祭品，雖然並非楊文科所致贈的祭品，為求審慎，縣政府仍與負責廠商聯繫，要求配合廠商切勿使用過期祭品，以免觸法。

新竹縣行政處處長邱俊良今天表示，經調查祭品存貨，發現所有祭品的有效日期皆在明年，也就是代表都在「保存期限」內，後來，比對過期祭品品項包含餅乾、紅茶等，並非他們所採購祭品內容。

邱俊良說，有可能，因喪家在拆罐頭塔等其他祭品時，不慎將楊文科所贈的敬輓祭品混在一起，才產生此誤會。縣府也主動與負責相關廠商聯繫，並要求，未來無論在包裝盒內物與盒子上都需打印有效時期，確保喪家所收到祭品食用安全。