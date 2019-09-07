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養的恩情大過天 90歲老婦父親欄補登養父姓名

2019-09-07 13:26聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

90歲王姓老婦在日據時期被王姓養父收養，光復後未申報而漏登養父姓名，「養的恩情大過天」讓她一直抱憾，日前經新竹市東區戶政事務所派員到府服務後，順利將養父姓名補登上身分證與戶口名簿，她感動戶政人員貼心到府服務，讓她終於圓夢。

戶政人員指出，王姓老婦因數十年來身分證及戶口名簿上父親欄位都不是登記養父姓名，讓她感到遺憾而耿耿於壞，最近因辦理土地繼承，代書告知需補填養父姓名，經戶所派員到她家訪查後，完成訪談與簽署文件後，完成補登。

東區戶政事務所指出，由於王姓老婦是日治昭和時期被收養，戶政所需職權調查收養事實以保障當事人權益，體恤她年事已高且行動不便，啟動主動到府服務便民措施，完成她惦念多年的夙願。

王姓老婦告訴戶政人員，她3歲時被單身的養父收養，含辛茹苦撫養並栽培她，為感念並報答養父撫育之恩，與先生贅婚後所生長子即從養父姓，延續養父香火，也祭祀王家祖先牌位，她年輕時曾想過要辦理身分證登記，因工作繁忙及扶養8個小孩，加上對政府機關有刻板印象，因而耽擱多年，她感謝戶政人員耐心傾聽需求，盡心盡力解決問題。

東區戶政事務所指出，為保障人民身分及財產權益，日據時期的收養不得僅依戶口登記與否作為判斷收養關係的存續，尚應依具體事實認定，另依戶籍法規定，戶籍登記事項有錯誤或脫漏時，應更正登記，提醒民眾若發現戶籍資料有誤或脫漏時，可攜帶身分證及戶口名簿到戶籍地的戶政所辦理查詢更正。

新竹市東區戶政事務所幫90歲行動不便的王姓老婦完成父親欄登記養父姓名的心願。圖／...
新竹市東區戶政事務所幫90歲行動不便的王姓老婦完成父親欄登記養父姓名的心願。圖／新竹市政府提供
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