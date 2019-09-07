苗縣社會住宅包租代管 9月底開跑

2019-09-07 08:50 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



中央推動社會住宅政策，為避免地方政府因興建住宅增加財政負擔的包租代管政策，苗縣今年3月獲得營建署核定補助6756萬元，推動苗縣未來3年的包租代管400戶計畫，苗縣府工商發展處指出，最快預計今年9月底開放申請。

苗縣府工商發展處指出，苗縣社會住宅包租代管計畫，交由政府委託專業租屋業者協助房東租好屋、房客住好房，參加房東除可輕鬆出租免管理，還可享有綜合所得稅、房屋稅、地價稅減免，每年每處政府再補助1萬元修繕費及3千500元的居家保險費。參加房客可享每月市價租金8到9折優惠，若具弱勢者身分可額外享有租金補助，減輕租金壓力。

苗縣府指出，本計畫委託服務案在今年9月2日公告決標，委託「宸竹有限公司」提供相關服務，共400戶，預計9月底開放民眾申請。

工商發展處指出，包租代管計畫分為「包租包管」及「代租代管」兩方案，「包租包管」政府委託民間業者承租民間住宅，業者再以二房東形式負責轉租與房屋管理事宜，且保證房東收租3年；「代租代管」由業者協助媒合租屋市場上房東與房客簽約，並辦理後續租約管理，簽約期間由業者居間擔任房東與房客代理人，並提供代收租金、糾紛調處等服務，租期至少一年。

參加計畫的房東，應符合下列資格：應為出租房屋所有權人、出租房屋為具備門牌的合法建築物、房屋主要用途應符合住宅使用。計畫補助的房客主要以下三類，第一類為設籍在苗栗縣的租屋者，第二類在苗栗縣就學、就業者，第三類為現職警消人員，參加房客符合，年滿20歲的國民、設籍、就學或就業在苗栗、家庭成員在苗縣無自有住宅、家庭年所得應低於苗縣50%分位點（94萬元），且每人平均每月所得須低於苗縣最低生活費3.5倍（4萬3358元）。