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少年也有說話權！ 苗縣徵求兒少諮詢代表報名踴躍

2019-09-07 08:22聯合報 記者劉星君╱即時報導

苗栗縣為鼓勵兒童及少年踴躍發聲，打造參與公共事務及表達意見的機會，縣府社會處培力兒少代表並逐年增加兒少代表人數，今年第3屆兒少代表，從原本4人，增加到12人，即日起至9月26日止報名，今年徵選12名，目前報名人數逾40名，報名超乎踴躍。

苗縣府社會處指出，凡設籍或就讀且實際居住在苗栗縣年滿12歲至未滿18歲兒少，都可以報名參加，相關報名資訊，可洽詢社會處兒少及家庭支持科037-559092。

苗縣107年少年生活及需求調查，針對設籍在苗栗縣戶內12歲以上未滿18歲（調查期間年齡）的少年本人，此次調查共回收有效問卷1640份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.4%。調查指出，有8成的少年知道政府的兒少福利與權益相關政策，但卻表示政府在規劃政策時，有仔細聆聽他們真正的想法嗎？

縣府根據調查報告結論，為促進兒少族群表意權及社會參與權，提升公民意識，將原本兒少代表名額由4名提高至12名。成為兒少代表後，縣府會定期辦理相關課程、交流活動培力兒少諮詢代表，也會邀請兒少代表定期召開會議討論兒少相關議題。

社會處指出，今年特別修法通過，將兒少代表與專家、學者及各機關團體代表一起並列為出席委員，參與苗栗縣兒童及少年福利與權益促進委員會，期望針對兒少福利提出建言，促使苗縣府及民間團體更能從兒少角度檢視兒少福利及權益業務，訂定更貼近兒童及少年需求的政策。

「這次，該你說囉！」縣府社會處歡迎加入苗栗縣兒童及少年諮詢代表團隊，將兒少的聲音匯集起來讓大家聽見。社會處指出，此次名額提高12名，現今報名人數踴躍逾40人，從中選出12人。

苗縣兒少代表今年參與開會出席情況。圖／縣府提供
苗縣兒少代表今年參與開會出席情況。圖／縣府提供
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苗栗縣
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