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影／百年老醫院「隱身」文資人員探秘通過古蹟審議

2019-09-07 08:11聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

已有近百年歷史的竹南鎮「泉松醫院」，經苗栗縣有形文化資產審議通過，將公告登錄為縣定古蹟，這幢醫院建築位於當年竹南最熱鬧的中港地區，富麗宏偉，深具文資價值及意義。

苗栗縣有形文化審議委員會5日上午會勘泉松醫院後，下午進行審議，除竹南「泉松醫院」獲指定為古蹟，另外，位於苑裡鎮的中華電信中繼所也獲審議通過登錄為歷史建築

苗栗縣文化觀光局指出，建於1929年的泉松醫院為私人醫院，院長方泉松曾是民選鎮長前的竹南第二任鎮長，後來並籌設竹南鎮衛生所成為首位主任。

日治時期實施公醫制度，醫療設施集中在台北、台中、台南州廳，竹南當年還算是「偏鄉」，泉松醫院建立時鼠疫盛行，醫院在中港老街有相當貢獻；據地方耆老所言，泉松醫院是竹南地區第一個引進Ｘ光機的醫院，但此說法還待考證。

文觀局文化資產科指出，泉松醫院建築為和洋混雜風格，有豐富的裝飾元素，整座建築占地400多坪，建築前方原有一座鐘樓矗立，但1935年中部大地震出現裂損，後來為安全起見而拆除。

泉松醫院位於中港三聖宮對面，早年建築富麗宏偉，如今因大樹及其他建築、鐵皮圍欄而「隱身」市街之間，獲指定古蹟後，地方也期盼能恢復早年風貌。

1937年台灣總督府修建北起基隆、南至高雄的縱貫線長地途地下電纜及六路載波系統，這系統的建立使台灣電信通信技術進入到新階段，在電信事業史上具劃時代意義，自清末以來苑裡一直處於中部海線地區的產銷重鎮，也是南北來往節點，日治時建立的這套通信系統共有9處中繼所，苑裡中繼所是其中之一，此次獲審議也通過登錄歷史建築。

苗栗縣竹南鎮中港地區的「泉松醫院」獲審議通過指定為苗栗縣定古蹟，這幢醫院建於19...
苗栗縣竹南鎮中港地區的「泉松醫院」獲審議通過指定為苗栗縣定古蹟，這幢醫院建於1929年，如今「隱身」於市街之中。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣竹南鎮中港地區的「泉松醫院」獲審議通過指定為苗栗縣定古蹟，這幢醫院建於19...
苗栗縣竹南鎮中港地區的「泉松醫院」獲審議通過指定為苗栗縣定古蹟，這幢醫院建於1929年，如今「隱身」於市街之中。記者胡蓬生／攝影
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「泉松醫院」獲審議通過指定為苗栗縣定古蹟，圖為1935年中部大地震前的完整建築風...
「泉松醫院」獲審議通過指定為苗栗縣定古蹟，圖為1935年中部大地震前的完整建築風貌，頂部的鐘樓在大地震時受損。圖／苗栗縣文化局提供
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歷史建築苗栗縣古蹟
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