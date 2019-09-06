親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

普悠瑪又出包 疑輪軸過熱冒煙 400乘客急疏散

影／合興宮王船「開光點眼」 展開3天大遶境

2019-09-06 22:45聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣後龍鎮外埔合興宮「四七府王船送天朝慶典」今天上午熱鬧進行開光點眼儀式，王船與神轎車、陣頭車隊隨即展開3天盛大的遶境，整個王船慶典已進入高潮，預定15日深夜在外埔海岸「送王船」。

合興宮相隔6年再度舉辦送王船慶典，昨天「請王」並遊庄，隨後進行過火儀式，今天清晨先進行牽船儀式將船頭面向合興宮，上午「開光點眼」後，由合興宮主委朱俊生點燃「起馬炮」，王船一連三天展開盛大的全鎮遶境，今晚並停駕慈雲宮。

朱俊生指出，外埔合興宮附近海岸百餘年來就有3艘王船靠岸，數量之多堪稱「王船的故鄉」，早年沿海漁村經濟不發達，以致未能將送王船文化發揚，直到民國96年合興宮辦送王船慶典後，已接續在99年、102年都辦過送王船慶典，今年奉神尊旨意再次辦理送王船慶典。

合興宮表示，明天 (7日)遶境活動，預計上午8點從慈雲宮出發，分別前往正天府、福寧宮、迴天宮、清海宮、中興宮、武德宮，傍晚停駕天文宮；後天 (8日)清晨7點半從天文宮出發經126線往外埔庄，由神駕指示遶境。

9至11日外埔庄將一連三天茹素齋戒，11日起並進行5天科儀，14日午時過後開香普度，預計供桌1180桌，15日深夜 11點起(農曆八月十八日子時)在合歡石滬送王船，慶典活動將進入最高潮。

合興宮送王船慶典今天上午進行開光點眼儀式，隨後並展開3天大遶境。記者胡蓬生／攝影
合興宮送王船慶典今天上午進行開光點眼儀式，隨後並展開3天大遶境。記者胡蓬生／攝影
分享
合興宮送王船慶典今天上午進行開光點眼儀式，隨後並展開3天大遶境。記者胡蓬生／攝影
合興宮送王船慶典今天上午進行開光點眼儀式，隨後並展開3天大遶境。記者胡蓬生／攝影
分享
合興宮送王船慶典今天上午進行開光點眼儀式，隨後並展開3天大遶境。記者胡蓬生／攝影
合興宮送王船慶典今天上午進行開光點眼儀式，隨後並展開3天大遶境。記者胡蓬生／攝影
分享
合興宮送王船慶典今天上午進行開光點眼儀式，隨後並展開3天大遶境。記者胡蓬生／攝影
合興宮送王船慶典今天上午進行開光點眼儀式，隨後並展開3天大遶境。記者胡蓬生／攝影
分享
外埔合興宮送王船慶典已開始進入高潮，宮外的鑑醮壇迎來各路神尊進駐。記者胡蓬生／攝...
外埔合興宮送王船慶典已開始進入高潮，宮外的鑑醮壇迎來各路神尊進駐。記者胡蓬生／攝影
分享
後龍鎮外埔合興宮管理委員會主委朱俊生。記者胡蓬生／攝影
後龍鎮外埔合興宮管理委員會主委朱俊生。記者胡蓬生／攝影
分享

王船遶境神轎
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

石門水庫建壩壓箱老照片 首度曝光公開展覽

2019-09-06 19:40

中科院50周年慶 129對新人情牽誓約真愛永恆

2019-09-06 22:10

新竹公道五路新設測照桿 雙向都可測照取締

2019-09-06 22:04

加里山步道設施改善工程年底完工 登山更安全不迷路

2019-09-06 20:14

一睹地景藝術節打卡景點 小朋友追著藝術品跑

2019-09-06 19:40

苗縣鼓勵民眾申請 單身青年、婚育家庭租金補助

2019-09-06 19:38

單身婚育租金補貼最多月領4千元 桃市首周受理637件

2019-09-06 18:26

桃園婦幼商品展今開幕 連巧克力共和國也免費入場

2019-09-06 17:37

地景藝術節今開幕 展期結束將閉園2年重新建造

2019-09-06 17:14

竹東客家音樂村停擺 縣府再爭補助

2019-09-06 16:58

巨大相思樹倒臥路中 警民搬出電鋸「鋸樹截段」

2019-09-06 13:07

「德式高階驗光」不只驗度數 臉型、鼻子高度都測量

2019-09-06 12:30

絕美河海岸跑透透 2020新竹市城市馬拉松2月23日開跑

2019-09-06 12:11

影／攜手防治自殺 苗縣生命線邀請一同加入協談志工

2019-09-06 12:08

桃園地景藝術節迎接遊客 向建商借地設300個停車位

2019-09-06 10:55

樹木探險家 苗縣府邀民眾與大樹合影換小禮

2019-09-06 09:19

修剪百年「番蒜」 苗縣府聘請ISA國際認證攀樹師

2019-09-06 09:17

苗栗杭菊淋雨 預估減產逾3成

2019-09-05 23:40

新竹推米粉標章 形同產地證明

2019-09-05 22:28

監理站進駐頭份公所 嘉惠苗北20萬人

2019-09-05 22:26

司馬庫斯即起至年底 恢復封路

2019-09-05 22:20

校長宿舍活化 變身桃園第8家庇護工場

2019-09-05 22:18

大溪後慈湖水位遽降逾3米 水利會急搶修

2019-09-05 22:11

新竹米粉將有身分證 市府、米粉公會合推新竹米粉標章

2019-09-05 19:50

地景藝術節「開車族」照過來 文化局備好320個停車位

2019-09-05 19:15

一甲子的收藏 榮民孟繁興捐出近4千個心愛火柴盒

2019-09-03 14:16

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

超噁！基隆市愛一路機車停車場 飄濃厚尿騷味

2019-09-06 13:21

200元扺用券基隆提3夜市 仁愛等市場盼納入別大小眼

2019-09-06 09:23

彰化鐵路醫院日治時期名流聚集 盼活化吸引劇組拍攝

2019-09-06 07:42

石門水庫建壩壓箱老照片 首度曝光公開展覽

2019-09-06 19:40

新竹公道五路新設測照桿 雙向都可測照取締

2019-09-06 22:04

8旬獨老住家殘破不堪 有電無燈、有床卻只能坐著睡覺

2019-09-06 17:04

百年老屋修屋頂被當違建拆屋主氣憤 基市府：依法執行

2019-09-06 16:54

150萬斤大果麻豆文旦何處去？ 這些產品都賣到缺貨

2019-09-06 19:40

修剪百年「番蒜」 苗縣府聘請ISA國際認證攀樹師

2019-09-06 09:17

台南下午雷雨交加強降雨 部分道路積水封路

2019-09-06 16:44

台南下午豪大雨 永康區多處淹水員警冒雨管制交通

2019-09-06 16:49

桃園地景藝術節迎接遊客 向建商借地設300個停車位

2019-09-06 10:55

中市警這件限量棒球衣好夯！藝人、帥警正妹都來穿

2019-09-06 10:33

未婚懷孕翻轉命運 小媽媽為女兒考上國立大學

2019-09-06 15:18

影／新覽勝大橋完工 中秋夜來烏來欣賞光雕秀

2019-09-06 08:16

期限快到了！基隆2至4歲育兒津貼尚有422人未申請

2019-09-06 13:06

絕美河海岸跑透透 2020新竹市城市馬拉松2月23日開跑

2019-09-06 12:11

苗縣鼓勵民眾申請 單身青年、婚育家庭租金補助

2019-09-06 19:38

北投早有外送！機車快遞50多年歷史 人、食物都能送

2019-09-06 14:22

文青風！台南新化林場明年100歲 桃花心木文創袋搶手

2019-09-06 08:16

新北中和大排道路動工 紓解周邊交通負荷

2019-09-06 14:32

「生前告別式」沒禁忌 志工辦人生Party謝親友

2019-09-06 07:45

超美哈尤溪秘境因觀光惹非議 未來管理將於法有據

2019-09-06 18:38

十二星座公廁點燈 雲林人文公園新「亮」點

2019-09-06 11:25

2000顆劣果文旦丟麻豆大圳 市府：將追查丟棄者

2019-09-06 22:21

沒公德心！硬拔P-bike騎好騎滿後 隨便丟路邊

2019-09-06 17:12

影／壯觀！媽祖走海陸遶境南方澳啟航 上百船千人護駕

2019-09-06 09:47

新北3校疑食物中毒 侯友宜：嚴懲供餐業者

2019-09-06 12:53

加里山步道設施改善工程年底完工 登山更安全不迷路

2019-09-06 20:14

雲林高鐵主要道路破損不堪 縣長親勘強調馬上改善

2019-09-06 20:38

台北盆景展 模仿重現乾隆清奇古怪柏

2019-09-06 14:49

「刈包吉」中秋結緣 發放500份紅包和1萬5000碗乾拌麵

2019-09-06 15:02

單身婚育租金補貼最多月領4千元 桃市首周受理637件

2019-09-06 18:26

台南「共產天后宮」是違建！市府：限7日自行改善

2019-09-06 13:05

雲林法院、地檢署搬新家有譜了 國防部同意撥地

2019-09-06 19:38

有錢不一定買得到！校園「隱藏版」月餅連NG品也搶手

2019-09-06 13:09

饒慶鈴穿這套洋裝太犯規 出自排灣族女設計師之手

2019-09-06 19:34

「德式高階驗光」不只驗度數 臉型、鼻子高度都測量

2019-09-06 12:30

徐國勇下鄉送上億大紅包 鄉民稱最阿沙力的部長

2019-09-06 20:11

高雄苓雅出現本土登革熱第1型案例 中秋烤肉點加強稽查

2019-09-06 21:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top