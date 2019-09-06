影／合興宮王船「開光點眼」 展開3天大遶境

2019-09-06 22:45 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣後龍鎮外埔合興宮「四七府王船送天朝慶典」今天上午熱鬧進行開光點眼儀式，王船與神轎車、陣頭車隊隨即展開3天盛大的遶境，整個王船慶典已進入高潮，預定15日深夜在外埔海岸「送王船」。

合興宮相隔6年再度舉辦送王船慶典，昨天「請王」並遊庄，隨後進行過火儀式，今天清晨先進行牽船儀式將船頭面向合興宮，上午「開光點眼」後，由合興宮主委朱俊生點燃「起馬炮」，王船一連三天展開盛大的全鎮遶境，今晚並停駕慈雲宮。

朱俊生指出，外埔合興宮附近海岸百餘年來就有3艘王船靠岸，數量之多堪稱「王船的故鄉」，早年沿海漁村經濟不發達，以致未能將送王船文化發揚，直到民國96年合興宮辦送王船慶典後，已接續在99年、102年都辦過送王船慶典，今年奉神尊旨意再次辦理送王船慶典。

合興宮表示，明天 (7日)遶境活動，預計上午8點從慈雲宮出發，分別前往正天府、福寧宮、迴天宮、清海宮、中興宮、武德宮，傍晚停駕天文宮；後天 (8日)清晨7點半從天文宮出發經126線往外埔庄，由神駕指示遶境。