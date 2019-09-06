中科院50周年慶 129對新人情牽誓約真愛永恆

2019-09-06 22:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



國家中山科學研究院50週年院慶系列，今天在中正堂舉行「情牽中山，真愛永恆」集團結婚，129對佳偶在觀禮來賓見證與祝福下，幸福地完成終生大事。第3屆山好聲音決賽，來自各區的歌唱好手，也熱烈進行總決賽，會場有如中科院版星光大道。

為展現浪漫氣氛，中山科學院中正堂舞台，採典雅紗幔搭配浮光投影造景鋪設「浪漫步道」，讓新人們跟隨著可愛花童引領，雙雙對對相互依偎步入禮堂，攜手邁向人生另個階段；其中，有2對佳偶以原住民身分自豪，特別穿上族中長輩精心準備的傳統服飾，展現獨特的原住民婚禮文化。

國防部副部長張冠群上將，以證婚人的身分，為現場新人們獻上祝福，期許他們秉持「相知相惜」精神，共同經營家庭生活，並鼓勵新人努力「做人」，為人口成長盡份心力。

接著，新人們在親友的見證之下交換愛情信物，締結終生誓約，現場氣氛浪漫又溫馨，恍如在愛琴海的浪漫中徜徉，浪漫滿屋羨煞眾人。典禮結束後，中科院證婚人副部長張冠群上將伉儷，與主婚人院長杲中興博士等長官，和新人們一同拍攝團體合照，為感動時刻留下紀錄，也讓參加集團結婚的佳侶及寶眷留下最幸福、美好的回憶。

中科院也精心準備多項神秘「起家」好禮，在活動現場辦理隨機抽獎，帶給新人們一個好彩頭，並藉「好起家」（台語）的吉兆涵義，祝福他們永結同心、百年好合。

首度舉辦的中科院集團結婚活動，共有129對新人報名參加，每對都有一段浪漫的愛情故事，有新郎告白時被送上多張「好人卡」，但卻從不氣餒，以最大「誠意」打動芳心，最終贏得美人歸；也有新人透過本院「讓愛相遇」未婚聯誼活動相識結緣，最終修成正果，還有多位新娘已身懷六甲，即使身體不適，也堅持參加活動，期盼在親友、同事「見證」下完成終身大事。

第3屆中山好聲音歌唱賽，6月17到8月17日展開為期2個月全國各院區海選，分別於北、中、南各院區，選出各院區2名最強代表，今天也在龍潭院區，進行總決賽一較高下。

為了歌唱比賽，中科院資通所也開發「活動競賽表演」APP評分系統，讓現場所有參與決賽活動觀眾，同步評分，增加活動參與度，並聘請Xunday團長「秦天」、爽樂團主唱陳進中（紅中老師），以及擅長節奏口技的ECHO老師（李昶俊）3位專業老師擔任評審，在梅東生主持人妙語如珠的串場與帶動下，參與歌唱總決賽選手，均使出渾身解數，賣力演唱。