天公地道慈善會第2屆大溪小狀元 16所學校受惠

2019-09-06 20:39 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市大溪區台灣天公地道慈善會，今天迎富送窮廟舉辦第2屆大溪小狀元暨公益贈書活動頒獎典禮。天公地道慈善會延續第1屆規劃獎學金，以及300本「第11屆聯合盃作文大賽江郎不才盡妙筆寫書文字花」，贈與大溪區國中小學，勉勵在地學子除在校成績以外，對於自身品格及寫作能力，都能一併重視。

台灣天公地道慈善會理事長謝清林表示，大溪小狀元承襲傳統，由每校以品德、操性、學習成績，作為推薦標準並選拔出3位學生，除頒發獎學金鼓勵學生，也寫作專書供學校，作為教學資源以及課外讀物，提升在地學子閱讀、寫作能力，體現學校對於學生的關心與用心，並以此作為指標，鼓勵學生向上。

桃園市教育局局長高安邦，今天也到場勉勵學生，同時肯定與感謝贈書、頒獎學金活動。活動除頒獎以外，也安排學生將自己的名牌與小狀元燈籠懸掛於廟內象徵金榜題名，在這新的學年得到祝願、祝福。

出席慈善公益團體成員包括；台灣天公地道慈善會謝清林理事長、劉尚謙榮譽理事長、吳玉香副理事長，大溪儲蓄互助社理事長簡茂彬。聯合報發行部總監姜家蘅、禮坊投資股份有限公司董事長張國珍、金樂養生會館董事長林家品、國際獅子會300G2區第四專區主席林于芩以及各代表、會長等貴賓。

受獎學校為大溪國小、田心國小、內柵國小、福安國小、美華國小、百吉國小、永福國小、中興國小、僑愛國小、仁善國小、南興國小、仁和國小、瑞祥國小、大溪國中、仁和國中、員樹林國小，共計16所大溪區國中小學，希望提升在地學子閱讀、寫作以及品格教育。