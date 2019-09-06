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加里山步道設施改善工程年底完工 登山更安全不迷路

2019-09-06 20:14聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

熱門的中級山加里山因林相豐富展望好，起霧時迷濛之美有如迷霧森林，陽光斜射林間更是夢幻，因部分步道、休憩設施老舊，且常有登山客迷途，新竹林區管理處進行步道等設施改善，增加休憩座椅、叉路分向指標與非登山路徑阻絕設施，並將修復沿線小橋，將在年底前完工，提供山友安全的登山環境。

苗栗縣加里山海拔2220公尺，是知名的中級山，林相豐富景色優美，山頂視野展望好，沿途美景處處令人驚喜，尤其陽光穿透柳杉林間，晨昏各有不同意境，山嵐一起有如迷霧森林，陽光斜射林霧間有如仙境般夢幻，涼爽宜人更成熱門的避暑勝地，每逢假日不少登山客湧入。

登頂有一等三角點，視野很好，可看到樂山基地、聖稜線、雪山、大霸尖山，是非常熱門的中級山，因距離及坡度都夠，許多要登百岳的山友，會把加里山當成「訓練場」。

加里山有鹿場及大坪兩處登山口，新竹林區管理處指出，因登山客多，山區部分步道、指標等設施老舊、毀損，106年起分兩階段進行改善，已完成鹿場至三角點約3點2公里的步道等設施改善，目前已發包進行大坪登山口至避難山屋約4公里長的步道改善工程。

新竹林管處指出，大坪登山口等解說牌將全面更新，沿線兩處休憩平台及座椅全面翻修，所有指標更新為鋼構並調整位置，叉路口增設3向指標牌，非登山路徑會設禁止進入牌面與就地取材設阻絕設施，避免誤入迷路，易落石或蛇蜂出沒區域也會設置警示牌，里程樁也將更新。

林管處指出，沿線多座老舊小橋，橋面板將更新，其中3公里處的小橋橋面塌陷，造成山友不便與危險，也將一併修復，預計年底前完工，減少迷路也讓山友更安全。

新竹林區管理處進行加里山大坪登山口至避難山屋約4公里長的步道改善工程，預計年底前...
新竹林區管理處進行加里山大坪登山口至避難山屋約4公里長的步道改善工程，預計年底前完工。報系資料照片
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新竹林區管理處進行加里山大坪登山口至避難山屋約4公里長的步道改善工程，將修復塌陷...
新竹林區管理處進行加里山大坪登山口至避難山屋約4公里長的步道改善工程，將修復塌陷的小橋，預計年底前完工。圖／新竹林管處提供
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新竹林區管理處進行加里山大坪登山口至避難山屋約4公里長的步道改善工程，指標牌將更...
新竹林區管理處進行加里山大坪登山口至避難山屋約4公里長的步道改善工程，指標牌將更新，預計年底前完工。圖／新竹林管處提供
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加里山起霧時迷濛之美有如迷霧森林，陽光斜射林間更是夢幻。報系資料照片
加里山起霧時迷濛之美有如迷霧森林，陽光斜射林間更是夢幻。報系資料照片
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山友新竹修復
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