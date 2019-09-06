石門水庫建壩壓箱老照片 首度曝光公開展覽

2019-09-06 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



石門水庫大壩洩洪，萬馬奔騰景觀難得一見，50多年前修築土石大壩及灌溉水圳珍貴老照片，更是彌足珍貴。北水局翻出壓箱寶文檔，將重要水利工程設施泛黃斑駁手繪圖及復古刻劃照片集，以多元型態舉辦檔案加值應用特展，不少珍貴的文史檔案，都是首度曝光呈現。

經濟部北區水資源局「大漢溪水利家族-北區水資源局檔案加值應用特展」，9月7日至28日在桃園市客家文化館舉行。展覽主題分成「日據時期的大嵙崁」、「水利家族蓬勃發展」及「石門水庫浴火重生」3大主題。客文館在石門水庫附近，遊客觀賞珍貴老照片及圖文檔後，再到石門水庫飽覽湖光水色美景，對照古今石門水庫之美。

展覽的內容，包含大漢溪流域上游，桃園大圳等重要水利工程設施，透過歷史檔案回溯整理，以文字、泛黃斑駁手繪圖，以及復古刻劃照片集等多元型態呈現，帶領民眾了解水利家族成員，在桃園台地發展的角色與貢獻。

北水局局長江明郎表示，清領時期大嵙崁溪的水資源利用，主要是以小型圳路取水灌溉兩岸低地農田，直到日據時期桃園大圳的興建，才開始大量引用大嵙崁溪水灌溉桃園台地。

石門水庫民國53年6月竣工，這項當年是東南亞最大的水庫建設，促使大漢溪流域，後續農業灌溉及民用水水利設施蓬勃發展，包括巴陵壩、榮華壩、鳶山堰砂及三峽河抽水站等陸續興建等重大水利工程。

尤其石門大圳完工，更擴大桃園台地的灌溉面積，而且能蓄豐濟枯，大大的提高大漢溪水量利用率，翻轉數百年大漢溪的用水型態。江明郎表示，民國93年艾利颱風重創石門水庫，政府自民國95年起，執行石門水庫及其集水區整治計畫。